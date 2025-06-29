Ольга Харлан приехала в родной Николаев и рассекретила, как проводит время с близкими

Ольга Харлан

Реклама

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан приехала в свой родной город Николаев.

Об этом спортсменка рассказала в Instagram, а также опубликовала фото. В частности, фехтовальщица наконец-то встретилась с родными. Ольга Харлан говорит, что дом в Николаеве - это ее особое место силы и энергии.

В частности, спортсменка наслаждалась спелыми вишнями, которые уже созрели в мамином саду возле дома. Тем временем папа Ольги Харлан занимался барбекю. Знаменитость говорит, что она очень наслаждается проведенным временем с родными и ценит такие особые моменты.

Реклама

Ольга Харлан в Николаеве / © instagram.com/olgakharlan

"Мой дом. Место силы и энергии. Мамины экскурсии по саду, папино BBQ и безграничная любовь от Добби (песик - прим. ред.). Обожаю эти моменты!" - делится спортсменка.

Ольга Харлан в Николаеве / © instagram.com/olgakharlan

Отметим, с началом полномасштабной войны Ольга Харлан проживает за границей со своим женихом-итальянцем Луиджи Самеле. Время от времени знаменитость также приезжает в Украину.

Напомним, недавно скандальный блогер Александр Волошин, который во время войны выехал за границу, ответил, вернется ли в Украину. Также он признался, на какие средства живет.