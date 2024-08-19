Ольга Харлан призналась, как война повлияла на ее отношения с возлюбленным-иностранцем: "Быть вместе сложно"

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан откровенно рассказала, как война повлияла на ее отношения с возлюбленным-иностранцем Луиджи Самеле.

Пара вместе с 2018 года. Впрочем, до полномасштабной войны влюбленные практически жили отдельно: Ольга Харлан – в Украине, а ее избранник – в Италии. Однако с началом российского вторжения это изменилось, ведь фехтовальщица переехала к возлюбленному. Совместное проживание положительно повлияло на отношения пары.

Ольга Харлан с возлюбленным / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Я могу сказать, что да (война повлияла на отношения — прим. ред.) То, что я приехала в Италию — это очень хорошо, потому что много видимся, живем вместе. Это то, что мы не могли делать до полномасштабной войны", — рассказала фехтовальщица в интервью Маричке Падалко.

Впрочем, Ольга Харлан говорит, что очень тяжело из-за того, из-за каких именно условиях они начали жить вместе. Знаменитость из-за полномасштабной войны постоянно находилась в стрессе, что также влияло и на Луиджи Самеле. Даже сейчас, когда в Украине проходят полномасштабные обстрелы, спортсменка не может быть в стороне, а постоянно читает новости.

Ольга Харлан с возлюбленным / Фото: instagram.com/olgakharlan

"По таким причинам быть вместе было очень сложно. Он видел мое состояние, и на него это тоже влияло очень сильно. Я немного отдалялась, потому что все эти новости... Когда что-то ужасное происходит, все эти новости, или Николаев обстреливают, или Киев, или другие города наши обстреливают, я просто сижу в телефоне. Он очень уважает все, что происходит со мной, но это также как-то повлияло на наши отношения", — поделилась спортсменка.

Кроме того, дополнительный стресс на влюбленных рухнул и из-за подготовки к Олимпийским играм, в которых они оба принимали участие. Как говорит Харлан, им с возлюблнным приходится переживать огромные испытания, однако фехтовальщица убеждена, что она с избранником справится.

Ольга Харлан с возлюбленным / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Еще мы готовимся к Олимпиаде, нам еще нужно на соревнования, соревнования не хорошо идут, а мы готовимся вдвоем к Олимпиаде. Это такое испытание для наших отношений", — добавила спортсменка.

Напомним, недавно первая леди Елена Зеленская откровенно рассказала, как полномасштабная война в Украине повлияла на их отношения с президентом Владимиром Зеленским.

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