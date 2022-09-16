Ольга Харлан рассказала, как Дмитрий Дикусар написал ей с передовой: "Я прослезилась"

Олимпийская чемпионка и участница "Танцев со звездами" Ольга Харлан рассказала, поддерживает ли связь с Дмитрием Дикусаром, который служит в ВСУ.

Ольга Харлан, которая была участницей "Танцев со звездами" и выходила на паркет в паре с Дмитрием Дикусаром, поделилась, что общается с танцовщиком и после проекта.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ и защищает нашу родину на фронте. Харлан поделилась, что ее не удивило решение Дмитрия пойти воевать.

"Когда я увидела, что он там, это меня не шокировало. Это было нормально для Димы. Он мужчина своего слова и он всегда был честен, он хочет справедливости всегда", — отметила Харлан в интервью "Rostyslove Production".

Олимпийская чемпионка призналась, что на "Танцах со звездами" они с Дикусаром очень сдружились:

"Этот проект дал мне светлого человека, который очень вежливый и хороший. Я очень рада, что он появился в моей жизни. Он очень крутой друг", — отметила Ольга.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Она также поделилась, что иногда с Дикусаром переписывается и она счастлива, когда он, хоть и кратко, но отвечает ей:

"Лишь иногда я ему пишу, я знаю, что он очень занят там, у него есть чем там заняться. Он действительно очень скромный человек. Это было такое: "Привет, как ты? Как дела?". Он говорит: "У меня все хорошо". Мне этого достаточно, если он мне уже отвечает. Также он поздравил меня на день рождения. Я не ожидала этого и когда я получила это сообщение, я немного прослезилась, потому что мне было очень приятно, что даже в такой атмосфере, что он там помнит о моем дне рождения", — сказала Харлан.

Ранее Ольга Харлан рассказала о родителях, живущих в Николаеве. Ольга призналась, что уговаривала их уехать к ней за границу. Впрочем, они отказались. Только в первый месяц полномасштабной войны родители Оли уехали на запад Украины, а затем вернулись в Николаев.

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