Ольга Харлан рассказала о кризисе в отношениях с бойфрендом-итальянцем: "Что-то не клеилось"

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан вспомнила, как они с бойфрендом-итальянцем Луиджи Самеле пережили кризис в отношениях.

К слову, пара вместе с 2018 года. За это время в их отношениях случались разные ситуации. В частности, был такой период, что влюбленные даже думали, что разойдутся. Проблемы у пары возникли из-за расстояния. Ольга жила в Украине, а Луиджи – в Италии. Влюбленные очень редко виделись и почти не проводили время вместе.

Ольга Харлан с бойфрендом / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Наши отношения были очень сложными. Мы не виделись, мы жили на две страны. Я в Украине, а он в Италии, и мы виделись раз в месяц. И какие могут быть отношения? Я приезжала на неделю, а не видела человека месяц. И через неделю ты привыкаешь к человеку, и уже ты должна ехать. Год мы так жили. И в 2019 году мы поехали на отдых... И что-то не клеилось, что-то было не так, мы были далеко друг от друга. И я сказала, если мы сейчас не решаем, что я приеду на месяц в Италию, и мы друг друга почувствуем, как нормальные люди, то мы расстаемся", — рассказала Ольга Харлан в интервью Маше Ефросининой.

Влюбленные попытались пожить вместе месяц. После этого они поняли, что хотят быть вдвоем и будут бороться за отношения.

"Мы дошли до того, что мы должны попробовать. В сентябре я поехала к нему в Италию, и тогда мы поняли, что мы хотим бороться за эти отношения, друг друга и хотим быть вместе больше", — поделилась спортсменка.

Ольга Харлан / Фото: скриншот с видео

Ольга Харлан также говорит, что уже готова к созданию семьи и рождению детей. По словам спортсменки, они с бойфрендом убеждены, что скоро все это произойдет. Пока же пара не торопится. Харлан говорит, что возлюбленному нужно время.

"Я жду предложения. Я знаю, что он это сделает, но ему нужно время. Только не знаю, когда. Я знаю, что у нас будет ребенок. Мы все знаем, только нам нужно время. Я уже была готова делать семью, но мне кажется, что он сейчас не идет на этот шаг, ведь за эти полтора года он видел меня в разных состояниях", — добавила Харлан.

Ольга Харлан / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно певица Даша Астафьева рассказала об отношениях с бойфрендом во время войны. Также знаменитость поделилась, как они вместе работают над общим бизнес-проектом.

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