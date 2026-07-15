- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Харлан восхитила фото одномесячной дочери и показала ее на руках у папы-иностранца
Звездная семья наслаждается первыми неделями отцовства.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала об особом празднике в семье.
Спортсменка 15 июля поздравила свою дочь Арианну с первым месяцем жизни и опубликовала серию нежных фотографий с малышкой. Так, в своем Instagram Харлан разместила трогательный коллаж из нескольких кадров, на которых малютка мирно спит, держит родителей за палец, а также находится на руках у мамы и папы — итальянского фехтовальщика и жениха спортсменки Луиджи Самеле. На фото также можно увидеть надпись: «Мы тебя любим».
«С первым месяцем нашу бесценную девочку!» — коротко, но очень тепло обратилась Ольга к дочери.
Публикация мгновенно собрала множество лайков и поздравлений. Подписчики пожелали Арианне крепкого здоровья, счастливого детства и засыпали молодую семью комплиментами, отметив, насколько нежными и атмосферными получились фотографии.
Пусть растет здоровой и счастливой
Очень нежно
Очень хорошие нежные фото. С первым месяцем дочки! Крепкого здоровья, счастья, всего наилучшего
Напомним, Ольга Харлан и Луиджи Самеле обручились в сентябре 2024 года. А уже в середине июня этого года спортсменка впервые стала матерью. С тех пор она все чаще делится с поклонниками семейными моментами, хотя до сих пор оберегает личное пространство дочери, не показывая ее лица полностью.