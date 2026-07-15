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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

Ольга Харлан восхитила фото одномесячной дочери и показала ее на руках у папы-иностранца

Звездная семья наслаждается первыми неделями отцовства.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Ольга Харлан

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала об особом празднике в семье.

Спортсменка 15 июля поздравила свою дочь Арианну с первым месяцем жизни и опубликовала серию нежных фотографий с малышкой. Так, в своем Instagram Харлан разместила трогательный коллаж из нескольких кадров, на которых малютка мирно спит, держит родителей за палец, а также находится на руках у мамы и папы — итальянского фехтовальщика и жениха спортсменки Луиджи Самеле. На фото также можно увидеть надпись: «Мы тебя любим».

«С первым месяцем нашу бесценную девочку!» — коротко, но очень тепло обратилась Ольга к дочери.

Ольга Харлан с семьей / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с семьей / © instagram.com/olgakharlan

Публикация мгновенно собрала множество лайков и поздравлений. Подписчики пожелали Арианне крепкого здоровья, счастливого детства и засыпали молодую семью комплиментами, отметив, насколько нежными и атмосферными получились фотографии.

  • Пусть растет здоровой и счастливой

  • Очень нежно

  • Очень хорошие нежные фото. С первым месяцем дочки! Крепкого здоровья, счастья, всего наилучшего

Напомним, Ольга Харлан и Луиджи Самеле обручились в сентябре 2024 года. А уже в середине июня этого года спортсменка впервые стала матерью. С тех пор она все чаще делится с поклонниками семейными моментами, хотя до сих пор оберегает личное пространство дочери, не показывая ее лица полностью.

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Дата публикации
Количество просмотров
190
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