Ольга Харлан восхитила редкими фото с итальянским бойфрендом-красавчиком

Фехтовальщица Ольга Харлан поделилась семейным контентом с бойфрендом, итальянским красавчиком Луиджи Самеле.

Обычно спортсменка почти не делится совместными снимками с возлюбленным, однако в этот раз знаменитость решила сделать исключение.

Ольга Харлан с бойфрендом / Фото: instagram.com/olgakharlan

Они вместе отправились в Париж, где наслаждались отдыхом. Влюбленные посетили рождественскую ярмарку и сделали совместные фото, которые Ольга опубликовала в Instagram-stories.

Ольга Харлан с бойфрендом / Фото: instagram.com/olgakharlan

Харлан также поделилась впечатлениями от поездки. Несмотря на то, что у нее был травмирован палец на ноге, и погода была морозной, путешествие в Париж спортсменке запомнилось.

"Ничего не может остановить меня наслаждаться одним из моих любимых мест в мире. Даже треснутый палец на ноге. Спасибо метро, уберу и морозу за то, что не давал нам возможности долго находиться на улице. Но Париж замечательный… Каждый раз — как в первый раз", – поделилась Ольга.

Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Напомним, Ольга Харлан встречается с итальянским саблистом Луиджи Самеле с 2019 года. В настоящее время спортсменка проживает в Италии вместе с возлюбленным.

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