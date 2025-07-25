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- Гламур
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Ольга Харлан восхитила романтическим фото с женихом-красавцем и публично обратилась к нему
Спортсменка сообщила о празднике в семье.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан публично поздравила своего жениха с днем рождения, который он празднует 25 июля.
В фотоблоге спортсменка показала романтическое фото с Луиджи Самеле, где они счастливы и улыбаются на побережье. В публикации Ольга адресовала имениннику теплые слова и поздравления.
"С Днем рождения, мой любимый. Спасибо, что сделал меня самой счастливой женщиной. Я счастливица. Бесконечно тебя люблю", — восхитила Харлан.
В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и одновременно засыпали пару комплиментами.
Милые и красивые
Наши поздравления Луиджи
Поздравляю с днем рождения вашего мужа!
Напомним, Луиджи Самеле сделал Ольге предложение в 2024 году. Пара долгое время сохраняла отношения на расстоянии, но несмотря на это, смогла сохранить искренние чувства. По словам фехтовальщицы, свадьбу они планируют уже совсем скоро — или в этом году, или в следующем. Более того, возлюбленные не скрывают желания создать крепкую семью и серьезно рассматривают возможность рождения первенца.