Ольга Харлан восхитила романтическим фото с женихом-красавцем и публично обратилась к нему

Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан публично поздравила своего жениха с днем рождения, который он празднует 25 июля.

В фотоблоге спортсменка показала романтическое фото с Луиджи Самеле, где они счастливы и улыбаются на побережье. В публикации Ольга адресовала имениннику теплые слова и поздравления.

"С Днем рождения, мой любимый. Спасибо, что сделал меня самой счастливой женщиной. Я счастливица. Бесконечно тебя люблю", — восхитила Харлан.

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Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и одновременно засыпали пару комплиментами.

Милые и красивые

Наши поздравления Луиджи

Поздравляю с днем рождения вашего мужа!

Напомним, Луиджи Самеле сделал Ольге предложение в 2024 году. Пара долгое время сохраняла отношения на расстоянии, но несмотря на это, смогла сохранить искренние чувства. По словам фехтовальщицы, свадьбу они планируют уже совсем скоро — или в этом году, или в следующем. Более того, возлюбленные не скрывают желания создать крепкую семью и серьезно рассматривают возможность рождения первенца.