Дата публикации
Категория
Гламур
Ольга Харлан восхитила романтикой с женихом-иностранцем в сказочном месте

Спортсменка наслаждается временем с возлюбленным.

Автор публикации
Валерия Гажала
Ольга Харлан с женихом

Ольга Харлан с женихом / © instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан впервые за долгое время показала своего жениха-итальянца, спортсмена Луиджи Самеле.

Вместе возлюбленные проводят время в живописном месте за границей. Ольга поделилась кадрами, как избранник целует и обнимает ее на фоне домов. А потом перевела камеру на природный пейзаж, на котором виднеется закат, горы и озеро. Молодожены полюбовались видом и растрогали поклонников.

«Наслаждаватся моментом», — восхитила подписью знаменитость.

Ольга Харлан с женихом / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с женихом / © instagram.com/olgakharlan

Пост Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Пост Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Так, в комментариях юзеры написали о настоящей любви пары и засыпали комплиментами с пожеланиями.

  • Какие вы влюбленные! Счастья и благополучия

  • Вы замечательные и красивые

  • Котики

Отметим, в прошлом году итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле сделал предложение украинской спортсменке Ольге Харлан. Несмотря на длительные отношения на расстоянии, пара смогла сохранить взаимную поддержку и теплые чувства. По словам Ольги, свадьбу они планируют уже совсем скоро — или в конце этого года, или в следующем. Более того, возлюбленные признаются, что мечтают о большой семье и серьезно задумываются над рождением первенца.

Напомним, недавно певица Оля Полякова пришла на особое событие с мужем и дочкой. Звезда впервые за долгое время вышла с семьей на публику.

