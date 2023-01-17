Ольга Харлан впервые с начала войны приехала в родной Николаев и показала, куда сразу пошла

Фехтовальщица Ольга Харлан впервые с начала полномасштабной войны приехала в родной Николаев.

Знаменитость раньше не решалась возвращаться в город, ведь его постоянно обстреливали российские оккупанты. Впрочем, в Instagram-stories спортсменка сообщила, что наконец-то приехала домой. Также Ольга опубликовала фото с самым родным человеком – мамой.

"Я дома", — коротко подписала фотографию Харлан.

Ольга Харлан с мамой / Фото: instagram.com/olgakharlan

Фехтовальщица также показала место, куда сразу же по приезду пошла. Ольга отправилась к дому, который разрушила российская ракета. Спортсменка почтила память погибших.

"Это первое место, куда я поехала в моем родном Николаеве. Вечная память", — написала Ольга.

Фото: instagram.com/olgakharlan

Напомним, с начала полномасштабной войны Ольга Харлан находилась у своего бойфренда в Италии. В середине октября прошлого года спортсменка уже приезжала в Украину, правда, не в Николаев, а во Львов, где встречалась с родителями, которые отказались покидать свой дом.

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