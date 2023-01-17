Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ольга Харлан впервые с начала войны приехала в родной Николаев и показала, куда сразу пошла

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
308
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ольга Харлан впервые с начала войны приехала в родной Николаев и показала, куда сразу пошла

Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Спортсменка также опубликовала фото с родным человеком – мамой.

Фехтовальщица Ольга Харлан впервые с начала полномасштабной войны приехала в родной Николаев.

Знаменитость раньше не решалась возвращаться в город, ведь его постоянно обстреливали российские оккупанты. Впрочем, в Instagram-stories спортсменка сообщила, что наконец-то приехала домой. Также Ольга опубликовала фото с самым родным человеком – мамой.

"Я дома", — коротко подписала фотографию Харлан.

Ольга Харлан с мамой / © instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан с мамой / Фото: instagram.com/olgakharlan

Фехтовальщица также показала место, куда сразу же по приезду пошла. Ольга отправилась к дому, который разрушила российская ракета. Спортсменка почтила память погибших.

"Это первое место, куда я поехала в моем родном Николаеве. Вечная память", — написала Ольга.

© instagram.com/olgakharlan
Фото: instagram.com/olgakharlan

Напомним, с начала полномасштабной войны Ольга Харлан находилась у своего бойфренда в Италии. В середине октября прошлого года спортсменка уже приезжала в Украину, правда, не в Николаев, а во Львов, где встречалась с родителями, которые отказались покидать свой дом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
308
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация