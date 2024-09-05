Ольга Харлан выходит замуж: история любви фехтовальщицы с олимпийским чемпионом

Предлагаем узнать, как начался роман пары, которая вскоре станет мужем и женой.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась радостной новостью, что выходит замуж.
Возлюбленный спортсменки – олимпийский чемпион Луиджи Самеле - сделал предложение ей. Ольга Харлан уже хвасталась роскошным кольцом и делилась своими эмоциями.
Тем временем, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как начинался роман пары, с какими сложностями они сталкивались, почему думали разойтись и как боролись за отношения.
Как пара познакомилась и как начался их роман
Пара, которая профессионально занимается фехтованием, конечно же, познакомилась благодаря спорту. Впервые спортсмены встретились, когда Ольге было всего 15 лет, а Луиджи – 18. На соревнованиях во Франции Самеле заметил красивую украинку, которая ему очень понравилась. Более того, спортсмен даже незаметно сфотографировал Харлан, чтобы оставить ее снимок на память.
Отношения между парой связались гораздо позже. Ольга посмотрела по-другому на Луиджи только в 2017 году, когда встретила его на соревнованиях и опрокинулась с ним несколькими словами. Этого хватило, чтобы Ольга Харлан поняла, что у нее возникла симпатия к мужчине. Правда, спортсменка тогда была замужем за другим.
"На каких-то соревнованиях мы поговорили. Я на следующее утро встала с таким чувством: интересно, это было как-то интересно... Понятно, что симпатия какая-то была. Я поняла, что он очень хороший и откровенный человек и не похож на всех итальянцев. От самого начала видела в нем некую изюминку, он был не типичный итальянец, и это мне импонировало", — вспоминала Ольга Харлан в интервью Алине Доротюк.
Однако спортсменка тогда была в браке, поэтому не могла завязать отношения с другим. И тут судьба снова свела с Самеле. Ольга Харлан в 2018 году развелась с мужем, ведь они выбрали разные карьерные ориентиры, отдалились друг от друга и их пути разошлись. Когда об этом узнал Луиджи Самеле, сразу же начал завоевывать сердце украинки. Мужчине это удалось.
Проблемы в отношениях и мысли о разрыве
С 2018 года влюбленные находятся в отношениях. Однако за это время им вдвоем пришлось пережить немало разных периодов. Конечно, сильно влияло именно расстояние. Пара даже думала о разрыве, ведь просто отдалялась друг от друга.
Впрочем, Ольга Харлан и Луиджи Самеле были решительно настроены бороться за отношения. Во время карантина из-за коронавируса фехтовальщица поехала к возлюбленному, чтобы пожить с ним.
"Мы пришли к тому, что мы должны попробовать. В сентябре я поехала к нему в Италию, и тогда мы поняли, что мы хотим бороться за эти отношения, за друг друга и хотим быть вместе больше", — рассказывала спортсменка в интервью Маши Ефросининой.
В конце концов, пара укрепила свои отношения. Потом еще началась полномасштабная война в Украине, когда Ольга Харлан переехала к возлюбленному. Луиджи Самеле поддерживал фехтовальщицу и был рядом. Это лишь укрепило пару.
Предложение и мысли о детях
Наконец, после более чем шести лет отношений Луиджи Самеле сделал предложение Ольге Харлан. Мужчина сделал это во время их отпуска в США на фоне живописного пейзажа.
Ольга Харлан уже показывала счастливые кадры с предложения и хвасталась кольцом.
Кстати, пара обсуждает не только создание семьи, но и детей. Ольга Харлан говорит, что уже готова к этому, однако все же влюбленным для этого нужно некоторое время.
"Я знаю, что у нас будет ребенок. Мы все знаем, только нам нужно время", — отметила спортсменка.
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