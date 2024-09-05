Ольга Харлан выходит замуж: история любви фехтовальщицы с олимпийским чемпионом

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась радостной новостью, что выходит замуж.

Возлюбленный спортсменки – олимпийский чемпион Луиджи Самеле - сделал предложение ей. Ольга Харлан уже хвасталась роскошным кольцом и делилась своими эмоциями.

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как начинался роман пары, с какими сложностями они сталкивались, почему думали разойтись и как боролись за отношения.

Ольга Харлан с возлюбленным / Фото: instagram.com/olgakharlan

Как пара познакомилась и как начался их роман

Пара, которая профессионально занимается фехтованием, конечно же, познакомилась благодаря спорту. Впервые спортсмены встретились, когда Ольге было всего 15 лет, а Луиджи – 18. На соревнованиях во Франции Самеле заметил красивую украинку, которая ему очень понравилась. Более того, спортсмен даже незаметно сфотографировал Харлан, чтобы оставить ее снимок на память.

Ольга Харлан с женихом / Фото: instagram.com/olgakharlan

Отношения между парой связались гораздо позже. Ольга посмотрела по-другому на Луиджи только в 2017 году, когда встретила его на соревнованиях и опрокинулась с ним несколькими словами. Этого хватило, чтобы Ольга Харлан поняла, что у нее возникла симпатия к мужчине. Правда, спортсменка тогда была замужем за другим.

Ольга Харлан с бойфрендом Луиджи Самеле / Фото: instagram.com/olgakharlan

"На каких-то соревнованиях мы поговорили. Я на следующее утро встала с таким чувством: интересно, это было как-то интересно... Понятно, что симпатия какая-то была. Я поняла, что он очень хороший и откровенный человек и не похож на всех итальянцев. От самого начала видела в нем некую изюминку, он был не типичный итальянец, и это мне импонировало", — вспоминала Ольга Харлан в интервью Алине Доротюк.

Ольга Харлан с женихом / Фото: instagram.com/olgakharlan

Однако спортсменка тогда была в браке, поэтому не могла завязать отношения с другим. И тут судьба снова свела с Самеле. Ольга Харлан в 2018 году развелась с мужем, ведь они выбрали разные карьерные ориентиры, отдалились друг от друга и их пути разошлись. Когда об этом узнал Луиджи Самеле, сразу же начал завоевывать сердце украинки. Мужчине это удалось.

Ольга Харлан с бойфрендом Луиджи Самеле / Фото: instagram.com/olgakharlan

Проблемы в отношениях и мысли о разрыве

С 2018 года влюбленные находятся в отношениях. Однако за это время им вдвоем пришлось пережить немало разных периодов. Конечно, сильно влияло именно расстояние. Пара даже думала о разрыве, ведь просто отдалялась друг от друга.

Ольга Харлан с возлюбленным / Фото: instagram.com/olgakharlan

Впрочем, Ольга Харлан и Луиджи Самеле были решительно настроены бороться за отношения. Во время карантина из-за коронавируса фехтовальщица поехала к возлюбленному, чтобы пожить с ним.

Ольга Харлан с женихом / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Мы пришли к тому, что мы должны попробовать. В сентябре я поехала к нему в Италию, и тогда мы поняли, что мы хотим бороться за эти отношения, за друг друга и хотим быть вместе больше", — рассказывала спортсменка в интервью Маши Ефросининой.

Ольга Харлан с женихом / Фото: instagram.com/olgakharlan

В конце концов, пара укрепила свои отношения. Потом еще началась полномасштабная война в Украине, когда Ольга Харлан переехала к возлюбленному. Луиджи Самеле поддерживал фехтовальщицу и был рядом. Это лишь укрепило пару.

Предложение и мысли о детях

Наконец, после более чем шести лет отношений Луиджи Самеле сделал предложение Ольге Харлан. Мужчина сделал это во время их отпуска в США на фоне живописного пейзажа.

Ольга Харлан уже показывала счастливые кадры с предложения и хвасталась кольцом.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Кстати, пара обсуждает не только создание семьи, но и детей. Ольга Харлан говорит, что уже готова к этому, однако все же влюбленным для этого нужно некоторое время.

"Я знаю, что у нас будет ребенок. Мы все знаем, только нам нужно время", — отметила спортсменка.

Ольга Харлан с женихом / Фото: instagram.com/olgakharlan

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