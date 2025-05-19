Ольга Харлан заговорила о рождении детей и ответила, когда сыграет свадьбу с женихом-итальянцем

Ольга Харлан с женихом / © instagram.com/olgakharlan

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заговорила о рождении детей, а также ответила, когда сыграет свадьбу с женихом-итальянцем Луиджи Самеле.

Возлюбленный сделал предложение ей еще в прошлом году. Знаменитость на проекте "Ближче до зірок" говорит, что они готовятся к свадьбе. Влюбленные планируют заключить брак либо в этом году, либо немного перенести событие на следующий. Тем не менее, они серьезно настроены создать семью.

"Готовимся к празднику. Может, в этом году, может, немного перенесем. Посмотрим, как он будет", - говорит фехтовальщица.

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Ольга Харлан с женихом / © Instagram Ольги Харлан

Кстати, Ольга Харлан и Луиджи Саламе обсуждают не только свадьбу, но и рождение детей. Спортсменка отмечает, что это важный и серьезный шаг, но они с возлюбленным уже готовы к этому. В будущем пара планирует жить на две страны – в Украине и Италии.

"Это такой путь и шаг, который очень важен. Поэтому готовы, живем жизнь и, дай Бог, чтобы все было хорошо. Я думаю, что на две страны будет комфортно, потому что мы всегда в переездах, и мне даже некомфортно сидеть на одном месте, если честно", - заверила спортсменка.

Напомним, недавно актриса Ирина Гатун прокомментировала слухи о своей свадьбе. Знаменитость призналась, действительно ли вышла замуж за известного артиста.