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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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526
Время на прочтение
1 мин

Ольга Харлан засветила лицо новорожденной дочери от жениха-иностранца и растрогала признанием

Спортсменка поделилась серией новых фото с крошечной Арианной.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ольга Харлан

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан засветила лицо новорожденной дочери от жениха, итальянского спортсмена Луиджи Самеле, и сделала трогательное признание.

Знаменитость в середине июня впервые стала мамой. У спортсменки и ее возлюбленного родилась дочь. Все активнее фехтовальщица начинает делиться контентом с ребенком. На этот раз Ольга Харлан опубликовала серию фотографий с крошечной Арианной.

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

На снимках и фехтовальщица позировала с новорожденной дочкой, и ее возлюбленный. Влюбленные наслаждались трогательными моментами родительства. Кроме того, Ольга Харлан растрогала признанием. Спортсменка подчеркнула, что они с мужем просто безгранично любят Арианну.

Жених Ольги Харлан с их дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Жених Ольги Харлан с их дочерью / © instagram.com/olgakharlan

«Мы и не знали, что можно любить настолько сильно», — поделилась фехтовальщица.

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Отметим, в середине июня Ольга Харлан родила дочь. Отец ребенка — итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле, с которым спортсменка помолвлена с весны 2024 года.

Напомним, недавно бывший герой шоу «Холостяк» Иракли Макацария впервые показал лицо дочери Нины. Ранее грузинский бизнесмен и его жена тщательно ее скрывали от посторонних глаз.

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Дата публикации
Количество просмотров
526
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