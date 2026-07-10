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Ольга Харлан засветила лицо новорожденной дочери от жениха-иностранца и растрогала признанием
Спортсменка поделилась серией новых фото с крошечной Арианной.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан засветила лицо новорожденной дочери от жениха, итальянского спортсмена Луиджи Самеле, и сделала трогательное признание.
Знаменитость в середине июня впервые стала мамой. У спортсменки и ее возлюбленного родилась дочь. Все активнее фехтовальщица начинает делиться контентом с ребенком. На этот раз Ольга Харлан опубликовала серию фотографий с крошечной Арианной.
На снимках и фехтовальщица позировала с новорожденной дочкой, и ее возлюбленный. Влюбленные наслаждались трогательными моментами родительства. Кроме того, Ольга Харлан растрогала признанием. Спортсменка подчеркнула, что они с мужем просто безгранично любят Арианну.
«Мы и не знали, что можно любить настолько сильно», — поделилась фехтовальщица.
Отметим, в середине июня Ольга Харлан родила дочь. Отец ребенка — итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле, с которым спортсменка помолвлена с весны 2024 года.
Напомним, недавно бывший герой шоу «Холостяк» Иракли Макацария впервые показал лицо дочери Нины. Ранее грузинский бизнесмен и его жена тщательно ее скрывали от посторонних глаз.