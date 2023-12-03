Ольга Мартыновская на фоне слухов о романе с Ярославским показала с ним сладкие поцелуи на камеру

Шеф-повар прокомментировал, действительно ли между ними есть романтические отношения.
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская очень сильно удивила неожиданными кадрами со своим коллегой, поваром Владимиром Ярославским.
К слову, парочке уже длительное время приписывают роман. Тем временем Мартыновская еще больше подогрела эти сплетни. В своем Instagram она опубликовала ролик, где они с Ярославским на фоне новогодней елки обнимают друг друга и сладко целуют.
На днях шеф-повар реагировал на слухи об их романе и объяснял, что они с Мартыновской на самом деле только приятели. В интервью Рамине Эсхакзай Ярославский говорил, что может спать со своей коллегой в одной кровати и даже поцеловать ее в губы. Однако это все происходит без всякого подтекста.
"Мы очень классные друзья. Я счастлив, что мы пересекли границу, чтобы не залезть в постель вместе. У меня так происходит, что те люди, с которыми смог сохранить дружеские отношения, по жизни мои лучшие друзья. Я очень рад, что с Мартыновской мы очень близкие друзья. Когда ездили за границу, спали в одной кровати. Я могу ее поцеловать в губы, но без подтекста", — объяснял повар.
Кстати, пристальные пользователи, досмотревшие ролик Мартыновской до конца, заметили, что это был шутливый поцелуй, после которого они делали вид, что вытирают потом тщательно губы.
Отметим, что недавно Ольга Мартыновская тоже опровергала слухи об их романе. Более того, знаменитость делилась, что в ее жизни появился бойфренд и она влюбилась.
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