Ольга Мартыновская на фоне слухов о романе с Ярославским показала с ним сладкие поцелуи на камеру

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская очень сильно удивила неожиданными кадрами со своим коллегой, поваром Владимиром Ярославским.

К слову, парочке уже длительное время приписывают роман. Тем временем Мартыновская еще больше подогрела эти сплетни. В своем Instagram она опубликовала ролик, где они с Ярославским на фоне новогодней елки обнимают друг друга и сладко целуют.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/olga_martynovska

На днях шеф-повар реагировал на слухи об их романе и объяснял, что они с Мартыновской на самом деле только приятели. В интервью Рамине Эсхакзай Ярославский говорил, что может спать со своей коллегой в одной кровати и даже поцеловать ее в губы. Однако это все происходит без всякого подтекста.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Мы очень классные друзья. Я счастлив, что мы пересекли границу, чтобы не залезть в постель вместе. У меня так происходит, что те люди, с которыми смог сохранить дружеские отношения, по жизни мои лучшие друзья. Я очень рад, что с Мартыновской мы очень близкие друзья. Когда ездили за границу, спали в одной кровати. Я могу ее поцеловать в губы, но без подтекста", — объяснял повар.

Кстати, пристальные пользователи, досмотревшие ролик Мартыновской до конца, заметили, что это был шутливый поцелуй, после которого они делали вид, что вытирают потом тщательно губы.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Отметим, что недавно Ольга Мартыновская тоже опровергала слухи об их романе. Более того, знаменитость делилась, что в ее жизни появился бойфренд и она влюбилась.

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