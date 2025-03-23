Ольга Мартыновская неожиданно сыграла в театре и призналась, какой страх поборола

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская попробовала себя в настоящем актерстве.

Звезда сыграла роль в спектакле, который недавно состоялся в столичном "Октябрьском дворце". Ольга в фотоблоге рассказала, что перед этим некоторое время училась в школе актеров. В частности, развивала те качества, которых раньше ей очень не хватало, работала над голосом. В результате кулинарная экспертка преодолела страх публичных выступлений.

"Все произошло в Киеве, в Октябрьском дворце. Школа актеров. Работать на камеру и со зрителем театра, как оказалось – совершенно разные вещи, как я того не знала. Поводов много для этого. Я все еще боялась публичных выступлений, голос дрожал, слова глотались, темп слишком быстрый, отсутствие последовательности. Мне хотелось научиться "владеть" слушателем, зрителем и собой, в частности. Хотелось научиться правильно дышать во время выступлений, правильно смотреть, вовремя улыбаться", - поделилась Мартыновская.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Ведущая также поделилась эмоциями от первого в жизни спектакля на большой сцене. Ольга говорит, что ей невероятно понравилось.

"В конце приключения мы все вышли на настоящую сцену настоящего театра с настоящими зрителями! Какие ощущения? Они неповторимы! Это как сиять на небе", — призналась звезда.

Ольга Мартыновская с коллегами по сцене / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно актриса Анна Кошмал впервые после вторых родов вышла на сцену. Артистка сыграла в спектакле спустя неделю после появления дочери.

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