Ольга Мартыновская рассекретила новую работу после скандала из-за жестокого обращения с животными

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

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Украинский шеф-повар Ольга Мартыновская рассекретила свою новую работу.

Знаменитость отправится работать за границу. В частности, она присоединится к команде, которая организовывает поездки на яхте по Средиземному морю. Ольга Мартыновская будет работать там шеф-поваром. Об этом рассекретила сама компания, организующая поездки.

«Хорошее путешествие запоминают по эмоциям. Исключительное — еще и по вкусу. Именно поэтому шеф-поваром на яхте станет Ольга Мартыновская — человек, который знает, как превратить каждый день путешествия в отдельную гастрономическую историю», — говорится в сообщении.

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Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Очевидно, таким образом Ольга Мартыновская решила сменить обстановку после скандала, в который попала в июне. Тогда кулинарный эксперт в интервью ведущей Маше Ефросининой выдала, что в детстве привязывала к хвостам кошек петарды и бросала их через крышу. При этом Мартыновская говорила это с улыбкой. Такие высказывания кулинарного эксперта шокировали Сеть, поскольку это жестокое обращение с животными.

Сама же Ольга Мартыновская пыталась оправдаться после скандала, мол, в своем рассказе несколько преувеличила. Однако критика не утихает до сих пор.

Досталось тогда и Маше Ефросининой. Ведущая извинялась после скандала, но украинцы резко ответили ей на это.

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