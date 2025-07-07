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Ольга Мартыновская впервые показала своего избранника - известного ресторатора: что известно о нем
Парочка вместе посетила концерт Дмитрия Монатика в Киеве.
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская прекратила скрывать свои отношения.
Так, недавно звезда пришла на концерт певца Дмитрия Монатика, где побывала журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова. В комментарии Ольга делилась, что больше не одинока. Но тогда она не называла имя избранника, а лишь отметила, что это тот самый мужчина, с которым она уже была ранее в отношениях, но брала перерыв в феврале.
Однако фотографы на концерте успели запечатлеть Мартыновскую с ее бойфрендом. Им оказался ресторатор Руслан Шибаев. Бизнесмен владеет несколькими заведениями в сердце Киева. Ранее мужчина уже был в браке, в котором родились дети, но сейчас находится в статусе разведенного.
Так, на концерте Монатика возлюбленные не скрывали чувств: обнимались и целовались под хиты певца. К слову, также Мартыновскую можно часто заметить в списке приглашенных звездных кулинаров на различных событиях, которые Шибаев проводит в собственных заведениях. Стоит добавить, что ранее Ольга делилась, что на самом деле и не скрывает возлюбленного от публики в реальной жизни, но просто не афиширует роман в соцсетях.
Напомним, недавно участник группы "ТНМК" рассказал об отношениях с сыном от бывшего брака и обеспечивает ли он его финансово.