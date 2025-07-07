Ольга Мартыновская впервые показала своего избранника - известного ресторатора: что известно о нем

Ольга Мартыновская с избранником / © пресс-служба MONATIK

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Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская прекратила скрывать свои отношения.

Так, недавно звезда пришла на концерт певца Дмитрия Монатика, где побывала журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова. В комментарии Ольга делилась, что больше не одинока. Но тогда она не называла имя избранника, а лишь отметила, что это тот самый мужчина, с которым она уже была ранее в отношениях, но брала перерыв в феврале.

Однако фотографы на концерте успели запечатлеть Мартыновскую с ее бойфрендом. Им оказался ресторатор Руслан Шибаев. Бизнесмен владеет несколькими заведениями в сердце Киева. Ранее мужчина уже был в браке, в котором родились дети, но сейчас находится в статусе разведенного.

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Ольга Мартыновская и Руслан Шибаев / © пресс-служба MONATIK

Так, на концерте Монатика возлюбленные не скрывали чувств: обнимались и целовались под хиты певца. К слову, также Мартыновскую можно часто заметить в списке приглашенных звездных кулинаров на различных событиях, которые Шибаев проводит в собственных заведениях. Стоит добавить, что ранее Ольга делилась, что на самом деле и не скрывает возлюбленного от публики в реальной жизни, но просто не афиширует роман в соцсетях.

Напомним, недавно участник группы "ТНМК" рассказал об отношениях с сыном от бывшего брака и обеспечивает ли он его финансово.