Ольга Навроцкая рассказала о кризисе в отношениях с Фаготом и почему у них нет детей

Ольга Навроцкая рассказала о кризисе в отношениях с Фаготом и почему у них нет детей

Звездная пара вместе уже больше 10 лет.

Известная украинская дизайнер Ольга Навроцкая откровенно рассказала о том, почему закрыла свой бизнес и о личной жизни.

Платья от Навроцкой носили не только украинские знаменитости, но и мировые – Хелен Миррен появилась в ее блузке на одном из шоу, а актриса Меган Маллалли – на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Каково же было удивление поклонников, когда весной 2020 года успешная дизайнер объявила о закрытии бренда.

"Я чувствовала, что меня просто тошнит и все, и я не могу этим заниматься. Это то хобби, которое перешло в работу, переросло в бизнес и начало меня уничтожать. Я поняла, что в таком ритме уже не могу существовать, я хочу замедлиться", – объяснила Ольга.

Ольга Навроцкая и Фагот / instagram.com/navro

Навроцкая перестала гореть своим делом. Она долго решалась на этот шаг и даже довела себя до депрессии, преодолеть которую помогли медитации и возлюбленный. Уже 10 лет Оля в гражданском браке с музыкантом Олегом Фаготом Михайлютой. Они познакомились на дне рождения Маши Ефросининой и Оля признается, что за 10 лет их чувства только окрепли.

"Мы приобрели некую гармонию, мы повзрослели и чувства повзрослели", — отметила дизайнер.

Но Оля не скрывает – несколько лет назад у них был кризис в отношениях, и они даже расходились. Но, наконец, нашли общий язык.

"Когда ты уже столько лет с человеком – тебе не хочется терять эти отношения, но ты в этих отношениях быть не можешь – ты начинаешь автоматически над ними работать. Я начала медитировать, пошла в духовное развитие, я успокоилась. Все же женщины транслируют свое состояние, а мужчины как антенны его принимают", — отметила Ольга.

Ольга Навроцкая и Фагот / instagram.com/navro

Навроцкая счастлива, что они с Фаготом еще и близкие друзья, которым всегда интересно вместе. Поговаривали, что в начале отношений именно Оля стала причиной того, что артист бросил свою беременную девушку.

"Это совершенно не правда, это было его решение, его отношения и его вопросы и решения с матерью ребенка, я здесь вообще ни при чем", — заверила знаменитость.

Оля счастлива, что Олег стал отцом в отношениях с ней, ведь сама она детей не хочет.

"Я не готова брать на себя такую ответственность. Вот это действительно настоящее объяснение – не физиология. Я не хочу. Столько боли, проблем, ответственности в жизни, я не понимаю, как можно привести в эту жизнь ребенка и оставить его, чтобы он мучался и радовался тоже. Но я считаю, что жизнь сложная", — объяснила Навроцкая.

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