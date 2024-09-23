Ольга Навроцкая удивила, как хотела переехать в Россию и как Людмила Гурченко ее от этого отговорила

Украинский дизайнер Ольга Навроцкая удивила, как хотела переехать в Россию и как российская актриса Людмила Гурченко отговорила ее от этого решения.

Навроцкая раньше работала в РФ и у нее было там немало клиентов. Как признается дизайнер в интервью Алине Доротюк, она тогда была бессознательной и не углублялась в историю РФ и ее отношении к Украине. Навроцкая говорит, что "была неполноценной малоросской". Так что дизайнер хотела не только строить карьеру в РФ, но и переехать туда жить.

Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/navro

"Я очень много работала с Москвой, это правда. И у меня даже была когда-то идея туда переехать, потому что у меня практически все клиенты были оттуда. Я не буду оправдываться: я была "неполноценная малоросска" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я ничего не знала, не понимала о глубине этой страны, о ее корнях", — призналась знаменитость.

Впрочем, от переезда в Россию Ольга Навроцкая отказалась. Дизайнер признается, что отговорила ее от этого подруга – актриса Людмила Гурченко, которой не стало в 2011 году. Артистка тогда сказала Навроцкой, чтобы та даже не думала о переезде в РФ и никогда этого не делала. Наконец, дизайнер осталась в Украине.

Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/navro

"Я помню, когда я хотела принять решение переехать в Москву, у меня была такая прекрасная подруга как Людмила Марковна Гурченко. И она мне сказала: "Оля, ни в коем случае не переезжай. Никогда не делай этого". Вот просто она мне как-то сказала и так запрограммировала. Я могла жить в Москве, за границей, где угодно. За мою жизнь было много вариантов мне здесь не быть, но я именно здесь. И для меня это был такой огромный инсайт", — вспомнила дизайнер.

Напомним, ранее Ольга Навроцкая ответила, почему у них с возлюбленным, участником группы "ТНМК" Фаготом, нет собственных детей. Также дизайнер рассказала, какие у нее отношения сложились с сыном музыканта.

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