Ольга Навроцкая на фоне разрыва с Фаготом высказалась о своем состоянии: "Я стала еще сильнее".

Ольга Навроцкая / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Украинская писательница и дизайнер Ольга Навроцкая рассказала об изменениях в своей личной жизни после разрыва с музыкантом группы «ТНМК», которого слушатели знают под псевдонимом Фагот. Пара была вместе около 16 лет.

О разводе Ольга сообщила телеведущей Маричке Падалко в короткий срок перед выходом интервью на ее YouTube-канале. По словам журналистки, из-за этого пришлось отредактировать запись, ведь часть сказанного во время разговора уже не соответствовала реальности.

Ольга Навроцкая и Маричка Падалко / © YouTube-канал Марічка

«Часть нашего общения с Ольгой пришлось удалить, поскольку она больше не соответствовала действительности. Но, поскольку нас, женщин, не определяет присутствие или отсутствие мужчины рядом, большая часть разговора осталась. На самом деле этот материал мы сняли еще несколько месяцев назад, но придержали его из-за появления Ольги на другой платформе. Да и потому, что „ничего не должно измениться“ — казалось мне после общения с человеком, которого на расстоянии знаю с детства. Но жизнь непредсказуема», — пояснила Падалко.

Реклама

В самом разговоре писательница поделилась, что сейчас чувствует внутреннее спокойствие и комфорт в собственной жизни. Она призналась, что научилась ценить время наедине с собой и воспринимает этот этап как важную трансформацию.

Ольга Навроцкая / © YouTube-канал Марічка

«Нет большего кайфа, чем осознанное и занятое одиночество. Когда тебе самому с собой очень интересно, потому что у тебя очень много классных дел и ты сам себе очень интересен. Мне кажется, что это очень крутая трансформация, потому что для меня сейчас нет такого болезненного ощущения, или какой-то там потребности ни в каких-то суперэмоциях, ни в каких-то потрясениях. Потому что мне достаточно того, что происходит вокруг нас, войны, этой трагедии. Поэтому я сейчас и свое отношение к отношениям успокоила. Не знаю, мне сейчас спокойно», — сказала она.

Ольга Навроцкая и Маричка Падалко / © YouTube-канал Марічка

В то же время ни сама Навроцкая, ни Фагот публично не сообщали о разрыве в своих соцсетях. Впрочем, писательница на своей Instagram-странице, анонсируя интервью, намекнула, что за время от записи разговора ее жизнь претерпела изменения.

«Это интервью я дала еще в конце 2025 года, и с тех пор многое изменилось, но глядя на себя, я точно понимаю, что сейчас я стала еще сильнее», — отметила она.

Реклама

Напомним, недавно Елена Тополя призналась, что тяжелее всего было в разводе. Артистка поделилась в каком состоянии находится сейчас.