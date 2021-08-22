Ольге Сумской - 55: как изменилась легендарная актриса

В день рождения звезды предлагаем посмотреть, как изменилась артистка.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская сегодня, 22 августа, празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 55 лет. Она — эталон женственности, естественной красоты и сексуальности. Знаменитостью увлекается не одно поколение украинцев, а ее красота свела с ума миллионы мужчин. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, какой была звезда 40 лет назад и сейчас.

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Ольга Сумская родилась 22 августа в 1966 году в семье звезд львовского академического театра имени Ивана Франко. Так, отец знаменитости Вячеслав — народный артист Украины, а мама Анна — заслуженная артистка. Старшая сестра Наталья – также известная актриса театра. Ольга дебютировала на сцене в 5 лет, сыграв эпизодическую роль в спектакле родителей.

instagram.com/olgasumska

Ольга и Наталья Сумские / instagram.com/olgasumska

Впервые звезда заявила о себе в кино, сыграв в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" в 1983-м. Впрочем, бешеную популярность Сумская получила через 13 лет, когда мир увидел сериал "Роксолана".

1996

1996 / instagram.com/olgasumska

Сторонники драмы были ошеломлены не только актерской игрой звезды, но и ее невероятной красотой. Фанаты неистовствовали от фигуры Сумской, ее роскошных белокурых волос и соблазнительной родинки на лице. Так, Ольгу окрестили секс-символом.

instagram.com/olgasumska

1997 / instagram.com/olgasumska

1997 / instagram.com/olgasumska

1997 / instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

С 1997 до 2008 года Сумская была ведущей проекта "Империя кино" на канале "1+1". В следующем году звезда стала лицом канала "Интер". Сумская сыграла множество ролей в театре и кино. В 2006 году актриса стала участницей первого сезона шоу "Танці з зірками", где боролась за победу с Игорем Бондаренко.

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Если в жизни звезда почти не экспериментирует с имиджем, отдав предпочтение длинным белокурым волосам, то на сцене артистка охотно перевоплощается в различные образы.

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

Не против звезда и вспомнить образ Роксоланы.

Кроме того, знаменитость любит светские вечеринки. На красных дорожках знаменитость выбирает элегантные платья, которые прекрасно подчеркивают ее изящную фигуру и вышиванки.

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

2019 / instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

Звезда также любит демонстрировать свою фигуру в купальнике и участвовать в откровенных фотосессиях.

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

54-летняя Сумская откровенно призналась, что иногда делает себе инъекции красоты. Особенно, если приближается роль в телепроекте.

Не так давно артистка решила избавиться от своей легендарной родинки. Звезда наделала шума изменениями во внешности и вынуждена была объяснить, что никаких медицинских показаний для удаления родинки не было, просто она ей мешала.

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Впрочем, это ни в коем случае не испортило красоту Ольги. Сейчас артистка активно снимается в кино и сериалах, приобщается к различным шоу и радует глаз преданных сторонников.

2020 / instagram.com/olgasumska

2020 / instagram.com/olgasumska

Напомним, не так давно редакция сайта ТСН.ua показала, как изменился за 50 лет известный украинский ведущий Юрий Горбунов. Так, знаменитость родился в Новом Роздоле на Львовщине, 24 августа в 1970-м. И в этом году он отпраздновал юбилей.

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