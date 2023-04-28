Ольга Сумская без макияжа очаровала фотографиями среди цветущей сакуры

Звезда рассказала о своем вдохновении.
Украинская актера Ольга Сумская порадовала поклонников новыми фотографиями.
В своем блоге в Instagram знаменитость поделилась весенними кадрами. 56-летняя Сумская позировала без макияжа в зеленом тоске у цветущего дерева сакуры.
Под фотографиями актриса призналась, что даже после тяжелых новостей пытается найти то, что будет вдохновлять ее и давать силы.
"Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения… Цветут сакуры… Благодарю тебя, Боже, за эту красоту!", — написала Сумская.
Поклонники Ольги сделали ей комплименты в комментариях и написали, что актриса выглядит великолепно.
- Вы красива и очаровательна, как всегда!
- Невероятная красота!
- Великолепное фото! Вы прекрасны!
- Цветущая, как пани Весна
Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, поздравила ли ее с Пасхой живущая в России дочь Тоня Паперна.
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