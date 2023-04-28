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Ольга Сумская без макияжа очаровала фотографиями среди цветущей сакуры

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1308
Время на прочтение
1 мин
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Ольга Сумская без макияжа очаровала фотографиями среди цветущей сакуры

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Звезда рассказала о своем вдохновении.

Украинская актера Ольга Сумская порадовала поклонников новыми фотографиями.

В своем блоге в Instagram знаменитость поделилась весенними кадрами. 56-летняя Сумская позировала без макияжа в зеленом тоске у цветущего дерева сакуры.

Под фотографиями актриса призналась, что даже после тяжелых новостей пытается найти то, что будет вдохновлять ее и давать силы.

"Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения… Цветут сакуры… Благодарю тебя, Боже, за эту красоту!", — написала Сумская.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники Ольги сделали ей комплименты в комментариях и написали, что актриса выглядит великолепно.

  • Вы красива и очаровательна, как всегда!
  • Невероятная красота!
  • Великолепное фото! Вы прекрасны!
  • Цветущая, как пани Весна

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, поздравила ли ее с Пасхой живущая в России дочь Тоня Паперна.

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