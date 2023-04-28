Ольга Сумская без макияжа очаровала фотографиями среди цветущей сакуры

Украинская актера Ольга Сумская порадовала поклонников новыми фотографиями.

В своем блоге в Instagram знаменитость поделилась весенними кадрами. 56-летняя Сумская позировала без макияжа в зеленом тоске у цветущего дерева сакуры.

Под фотографиями актриса призналась, что даже после тяжелых новостей пытается найти то, что будет вдохновлять ее и давать силы.

"Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения… Цветут сакуры… Благодарю тебя, Боже, за эту красоту!", — написала Сумская.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники Ольги сделали ей комплименты в комментариях и написали, что актриса выглядит великолепно.

Вы красива и очаровательна, как всегда!

Невероятная красота!

Великолепное фото! Вы прекрасны!

Цветущая, как пани Весна

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, поздравила ли ее с Пасхой живущая в России дочь Тоня Паперна.

Читайте также: