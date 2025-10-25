Ольга Сумская без макияжа похвасталась подарком от дочери и как дома осваивала его

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская похвасталась подарком, который получила от дочери.

В фотоблоге артистка рассказала, что у нее появился новый тренажер — степпер, который купила для нее дочь. Поэтому отныне она будет тщательно следить за активностью. Более того, 59-летняя Ольга уже продемонстрировала одну из своих домашних тренировок, которые она практикует около месяца. Актриса без макияжа появилась на тренажере, а вместе с ней два домашних любимца на руках. Звезда пошутила, что таким методом нагрузки становятся еще эффективнее.

«Дочка подарила маме степпер! Рекомендейшен! 15 мин утром и вечером! Бодрит! Мои собаки бдят! Вместо эспандера две чихуа-гантельки», — с юмором написала Сумская о своих планах.

В комментариях знаменитость засыпали комплиментами. К тому же некоторые отметили, что актриса выглядит непревзойденно, и поинтересовалась ее параметрами. На это Ольга ответила, что ее рост достигает 180 см, а вес — 80кг.

У Вас даже это получается как-то аристократично и женственно. Обожаю и восхищаюсь Вами

Вы очень стройная

Какая крутая штука! Молодец ваша дочь

Она невероятная красавица

