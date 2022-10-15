Ольга Сумская довела до слез обращением к покойной маме и показала ее архивные фото

Украинская актриса Ольга Сумская довела до слез поклонников своим щемящим постом, адресованным ее маме Анне Ивановне Сумской.

14 октября украинской актрисе, заслуженной артистке УССР и маме актрис Ольги и Наталии Сумских должно было исполниться 89 лет.

Мама Ольги Сумской / Фото: instagram.com/olgasumska

На своей странице в Instagram Сумская разместила фотографии с мамой, на которых они изображены всей семьей. Звезда призналась, что очень скучает по близкому человеку:

"Мамочка... Твой первый день рождения без тебя, кровинка моя... Моя радость, моя душа, мое родное солнышко... Где ты, мамочка? Наверное там с папой все видите, как нам тяжело... Мне казалось, что твоя безудержная энергия и обаяние, твое доброе сердечко будет еще долго-долго с нами… Но нет… Решила покинуть нас в такое страшное время… Приказала мне во сне не плакать, но это невозможно, потому что очень больно… Потому что не слышу твоего родного голосочка, твоих мудрых наставлений, не обнимаю тебя, не целую твои нежные, теплые ручки, не загляну в глазки… Ты успела так много всего дать каждому в нашей семье, а главное – любовь к жизни, к профессии, веру в себя, доброту и величие души…", – написала Ольга Сумская.

Ольга Сумская с мамой и дочками / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумской / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой и дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники артистки поддержали ее, а кто-то вспомнил, какой Анна Ивановна была при жизни: "Оленька, светлая память маме. Знаю, какая у вас была связь", "Да, всегда звонила Анне Ивановне из Катюжанки. Она всегда расспрашивала о селе, интересовалась нашими делами. Какие праздники проводите в школе. Что играете на школьных, сельских сценах. Светлая память. Большой души была наша землячка — Анна Ивановна", "Читаю и каждое слово такое, мама в жизни — это наше сердце, сквозь слезы перечитываю... Царство Небесное!".

Ольга Сумская с мамой и дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с семьей / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что мама Ольги и Натальи Сумских Анна Ивановна ушла из жизни через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину – артистка скончалась 27 февраля 2022 года в возрасте 88 лет.

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