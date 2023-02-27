Ольга Сумская довела до слез обращением к покойной маме, которой не стало год назад

Сегодня, 27 февраля, ровно год прошел, как ушла из жизни мама украинской актрисы Ольги Сумской.

В годовщину смерти Анны Ивановны артистка посвятила ей трогательный пост в Instagram. Сумская отметила, что ей очень не хватает мамы, ее теплых слов и объятий. По словам актрисы, родной человек навсегда останется у него в памяти.

Ольга Сумская с покойной мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

"Год без мамы... 27 февраля 2022-го в 4 утра не стало самой дорогой в мире... Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя? Родненькая... Хотя бы слово услышать, обнять... В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни и это ты, моя любовь, моя жизнь", — написала Ольга Вячеславовна.

Ольга Сумская с покойной мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Также Сумская опубликовала множество снимков с родным человеком. В частности, те, где они позируют перед объективом только вдвоем, и те, где к ним присоединились дочери актрисы.

Ольга Сумская с дочками и покойной мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, мама Ольги Сумской – Анна Ивановна – ушла из жизни через несколько дней после начала полномасштабной войны. Родного человека актрисы не стало в возрасте 88 лет.

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