Ольга Сумская эмоционально поздравила возлюбленного Борисюка с 63-летием и похвасталась его талантом

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

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В семье украинской актрисы Ольги Сумской особенный праздник. У мужа артистки — актера Виталия Борисюка — день рождения.

18 июля возлюбленному знаменитости исполняется уже 63 года. Ольга Сумская одной из первых поздравила избранника с важной датой. Актриса посвятила мужу эмоциональный пост в Instagram.

В частности, артистка показала их совместные развлечения. Знаменитость поделилась кадрами, как они ехали в автомобиле. Ольга Сумская однозначно не загрустит в компании Виталия Борисюка, поскольку тот в пути развлекает ее исполнением разнообразных песен. Актер настолько замечательно поет, что пользователи признавались, что у него талант.

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Кроме того, артистка адресовала возлюбленному нежные и теплые слова с поздравлениями. Ольга Сумская обратилась к мужу и отметила, что обожает моменты, проведенные с ним. Также знаменитость пожелала Виталию Борисюку творческой, яркой и насыщенной жизни. А сама артистка будет рядом и будет поддерживать избранника.

«Мой родной Витасик, с твоим днем! Люблю эти прекрасные мгновения жизни… Пусть она будет насыщенной, творческой, яркой… И моя любовь будет с тобой всегда и везде», — обратилась к мужу артистка.

Напомним, недавно актриса Ада Роговцева праздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 89 лет. Родные артистки растрогали ее поздравлениями и показали архивные семейные фото.

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