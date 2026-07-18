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Ольга Сумская эмоционально поздравила возлюбленного Борисюка с 63-летием и похвасталась его талантом
У Виталия Борисюка день рождения. Ольга Сумская одной из первых поздравила возлюбленного.
В семье украинской актрисы Ольги Сумской особенный праздник. У мужа артистки — актера Виталия Борисюка — день рождения.
18 июля возлюбленному знаменитости исполняется уже 63 года. Ольга Сумская одной из первых поздравила избранника с важной датой. Актриса посвятила мужу эмоциональный пост в Instagram.
В частности, артистка показала их совместные развлечения. Знаменитость поделилась кадрами, как они ехали в автомобиле. Ольга Сумская однозначно не загрустит в компании Виталия Борисюка, поскольку тот в пути развлекает ее исполнением разнообразных песен. Актер настолько замечательно поет, что пользователи признавались, что у него талант.
Кроме того, артистка адресовала возлюбленному нежные и теплые слова с поздравлениями. Ольга Сумская обратилась к мужу и отметила, что обожает моменты, проведенные с ним. Также знаменитость пожелала Виталию Борисюку творческой, яркой и насыщенной жизни. А сама артистка будет рядом и будет поддерживать избранника.
«Мой родной Витасик, с твоим днем! Люблю эти прекрасные мгновения жизни… Пусть она будет насыщенной, творческой, яркой… И моя любовь будет с тобой всегда и везде», — обратилась к мужу артистка.
Напомним, недавно актриса Ада Роговцева праздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 89 лет. Родные артистки растрогали ее поздравлениями и показали архивные семейные фото.