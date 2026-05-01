Ольга Сумская эмоционально высказалась о дочери в России: "Это мое родное дитя"

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Антонина Паперная

Актриса Ольга Сумская резко отреагировала на вопрос о старшей дочери Антонине Паперной и объяснила, почему молчит.

Тема ее семьи снова оказалась под прицелом публичности. Во время одного из светских мероприятий в столице актрисе задали прямой вопрос о дочери. Речь шла об Антонине Паперной, которая давно живет в России. В частности — состоялись ли их личные встречи в последнее время. Сумская не стала разворачивать разговор. И дала понять, что ничего не будет разглашать.

«Я не хочу ни одного слова говорить, потому что каждая фраза сразу летит в пространство», — сказала она в комментарии проекту «Ранок у великому місті».

Впрочем, полностью избежать темы актрисе не удалось. Она все же прокомментировала волну критики, которая не утихает вокруг ее семьи из-за выбора дочери жить в РФ. Сумская не скрывает: это давление она чувствует постоянно, но старается не позволять ему управлять эмоциями.

«Я желаю себе прежде всего выдержки. Я стараюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, который постоянно возникает вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мое родное дитя, а я мама и я переживаю за них», — призналась актриса.

Старшая дочь актрисы Антонина Паперная уже много лет живет в России, где строит актерскую карьеру. После начала полномасштабной войны она осталась там, что и вызвало волну обсуждений и критики в сторону семьи Сумской. Сама же актриса ранее неоднократно подчеркивала, что для нее самое важное — безопасность и благополучие ее детей.

