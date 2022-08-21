Ольга Сумская горько расплакалась возле праха Русланы Писанки

Сегодня, 21 августа, в Киеве прошло прощание с легендарной украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой.

В последний путь Руслану Писанку провожали в Спасо-Преображенском соборе в Киеве, куда приехали ее близкие и звездные друзья.

В частности, в последний путь актрису ведущую провели актеры Виктор Андриенко и Леся Самаева, коллеги Писанки с 1+1 Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Константин Грубич.

Была на проводах и близкая звездная подруга Русланы Ольга Сумская с мужем, актером Виталием Борисюком. Как передает журналист ТСН.ua, когда Сумская подошла к праху Писанки, она все же не сдержала слез и начала горько плакать.

Ольга Сумская на прощании с Русланой Писанкой / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумская на прощании с Русланой Писанкой / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумская на прощании с Русланой Писанкой / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумская на прощании с Русланой Писанкой / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумская на прощании с Русланой Писанкой / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумская на прощании с Русланой Писанкой / Фото: ТСН.ua

Позже, немного успокоившись, Сумская рассказала, что была с покойной Писанкой очень близкой – они вместе объездили всю Украину со спектаклями и ни разу Руслана не жаловалась на плохое самочувствие.

"Я хочу поблагодарить за все то светлое, доброе, творческое, которое было вместе с Русланой Писанкой, потому что она подарила Украине столько настоящей украинской энергии, она была символом украинки для всех нас", — сказала Сумская.

Также подруга Писанки рассказала, что ее прах пока будет стоять в Спасо-Преображенском соборе.

"Сегодня Игорь (муж Русланы Писанки – прим.ред) сделал все, чтобы душа Русланы покоилась в таком прекрасном соборе, она очень любила здесь молиться, здесь ее духовник, с которым она молилась вместе. Поэтому это правильно, что именно здесь, в Спасо-Преображенском соборе, будет стоять ее прах и каждый из поклонников может прийти помолиться и отдать дань уважения нашей легендарной, любимице миллионов Руслане Писанке", — сказала Сумская.

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