Ольга Сумская исполнит роль харизматичного сплетницы в сериале 1+1 "Хозяин"

Актриса сыграет роль яркой сельской сплетницы Тамары по прозвищу "Тамагавк".

Скоро зрители телеканала 1+1 увидят новый телевизионной фильм "Хозяин".

Это - 4-серийный телепродукт, который создают по мотивам одноименной социальной комедии классика украинской литературы Ивана-Карпенко Карого, адаптированный к современным реалиям жизни. Над производством телефильма работает "Основа Фильм Продакшн". Одну из самых ярких ролей в сериале сыграет народная артистка Украины Ольга Сумская.

Легендарная украинская актриса сыграет роль яркой харизматической сельской сплетницы Тамары по прозвищу "Тамагавка". На своей странице в Instagram звезда рассказала, что очень долго ждала такую характерную роль и поблагодарила творческую группу за работу над проектом.

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"Сидела, сидела и дождалась новой характерной роли Тамары (она же Тамагавка, которая гавкает, если надо) в прекрасном сериале "Хозяин". Спасибо моим прекрасным коллегам и всей невероятной команде за творческое вдохновение!", — написала Сумская.

Интересно, что актрисе настолько нравится ее персонаж, что иногда даже костюм для съемок Ольга подбирала самостоятельно. В частности, принесла на площадку желтую кофточку своей мамы. А коса, с которой сделана прическа ее героини, та самая, что была на актрисе во время съемок в "Роксолане".

Сериал "Хозяин" / пресслужба каналу "1+1"

Креативный продюсер сериала Валентина Руденко рассказала, что с самого начала чувствовала - эта роль создана именно для Ольги Сумской.

"Очень многие актеры не любят быть смешными, а Оля просто "купается" в своем персонаже. Когда она заходит в кард - вся съемочная группа просто катиться со смеху, насколько она яркая, живая, органическая в этой роли. Она насколько погружена в роль, продумывает детали даже, как должна выглядеть ее Тамара, предлагает свои идею костюма, прически. О такой самоотдаче и энергетике актеров можно только мечтать", - отметила Валентина Руденко.

Сериал "Хозяин" / пресслужба каналу "1+1"

В основе сюжета телефильма вечный конфликт - взаимоотношения родителей и детей: Сони и Терентия Пузырей. По возвращению домой с учебы в Гарварде девушка пытается понять методы работы известного и влиятельного отца и открывает для себя много неприятного. Воспитанная в любви и уважении к родителям, Соня не сразу решается пойти против интересов своего отца. Но в конце концов вступает с ним в откровенное противостояние и будет бороться за справедливость. Ее конфликт с Терентием Пузырем усугубляется еще и потому, что Соня не принимает навязчивого жениха, которого ей выбрали без ее согласия. Зато Терентий Пузырь - современный долларовый мультимиллионер, владелец аграрного холдинга, считает себя "хозяином" края и человеческих судеб. Он манипулирует и запугивает людей, потому что стремится сохранить свое влияние и приумножить состояние, и упорно продолжает хранить верность своим старым подходам, несмотря на то, что мир вокруг меняется. Пузырь не замечает, что окружил себя такими же беспринципными людьми, как и он сам, которые в любой момент готовы предать его. Но поймет ли он свои ошибки вовремя и сможет измениться - зрители узнают уже скоро.

Сериал "Хозяин" / пресслужба каналу "1+1"

В сериале сыграют известные актеры: народный артист Украины — Богдан Бенюк и народная артистка Украины Ольга Сумская, а также Валентина Сергеева, Екатерина Алексеева, Олег Иваница, Виктор Жданов, Борислав Борисенко, Илья Пономаренко, Альберт Малик и другие.

Сериал "Хозяин" / пресслужба каналу "1+1"

Над производством телепродукта работает "Основа Фильм Продакшн" по заказу телеканала 1+1 и платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Следите за новостями 1+1 и не упустите новые подробности телевизионного фильма "Хозяин".

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