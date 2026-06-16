Ольга Сумская на фоне массированных атак РФ рассказала, планирует ли она уезжать из Киева

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

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Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала, как переживает очередные массированные обстрелы столицы со стороны России и задумывается ли она о переезде из Киева.

По словам народной артистки, её семья живёт недалеко от Лукьяновки — района, который регулярно подвергается вражеским ударам. Звезда с болью говорит о последствиях атак, ведь она хорошо знает места, которые были повреждены.

«Мы живем буквально менее чем в километре от эпицентра. Лукьяновка — это наш родной район, наш рынок, все эти здания. Мы выбегали из квартиры под взрывы, садились в лифт. Но ведь это не в первый раз. Сколько раз люди восстанавливали торговые точки, реставрировали, сколько терпели убытков. И все равно все сгорело. Снова и снова бьют именно туда», — поделилась актриса в интервью blik.ua.

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Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Во время воздушной тревоги Сумская вместе с мужем, актёром Виталием Борисюком, и домашними питомцами спускается в укрытие. Раньше к ним присоединялась и младшая дочь Анна, однако сейчас она уже живет отдельно. Несмотря на постоянную опасность и угрозы новых атак, артистка не планирует покидать столицу. По ее словам, работа и гастрольный график не позволяют переехать в другое место.

«Мы не уезжаем, просто будем осторожны, спустимся в паркинг. У нас сейчас нет возможности куда-то уехать, потому что у нас гастроли, у нас работа. И даже в это страшное время люди все равно находят возможность посетить театр, за что мы им чрезвычайно благодарны. Какие-то сборы мы можем собрать вживую», — отметила Сумская.

Напомним, недавно Ольга Сумская также удивила признанием о семейной жизни с мужем Виталием Борисюком. Актриса рассказала, что уже давно они спят в отдельных спальнях и объяснила причину.

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