Ольга Сумская на редких кадрах показалась с экс-мужем и дочерью от Борисюка

Артистка призналась, что они вместе сыграют в одном спектакле.

Украинская актриса Ольга Сумская показала редкие кадры с экс-мужем Евгением Паперным и дочерью от Виталия Борисюка.

Как оказалось, они все вместе сыграют в одном спектакле "Боинг-Боинг. Перезагрузка". Снимками с театральной труппой Ольга Сумская рекламировала предстоящее мероприятие. Артистка опубликовала кадры с актерами, которые будут играть в спектакле. Среди актерского состава есть дочь Сумской и Борисюка - Анна.

Ольга Сумская с коллегами по спектаклю / Фото: instagram.com/olgasumska

В спектакле также играет бывший муж Ольги Вячеславовны – Евгений Паперный. Актриса сфотографировалась с экс-избранником и опубликовала их редкий снимок.

Ольга Сумская и Евгений Паперный / Фото: instagram.com/olgasumska

"Уважаемые друзья, приглашаю всех на показ спектакля "Боинг-Боинг. Перезагрузка", — пригласила Ольга Сумская своих подписчиков на спектакль.

В частности, актеры отправятся на гастроли в такие города, как Лубны, Миргород, Гребенка, Карловка и Желтые Воды.

Напомним, недавно Ольга Сумская прокомментировала болезненную для нее тему относительно старшей дочери Антонины, которая живет в РФ. Артистка ответила, есть ли у Тони российское гражданство.

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