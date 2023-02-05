Ольга Сумская насмешила видео, как во время гастролей сломала диван и чуть не шлепнулась на пол

Во время гастролей у народной артистки Украины Ольги Сумской случаются разные ситуации. В частности, порой и забавные.

Одним из таких знаменитостей поделилась в своем Instagram. Артистка уехала в Калуш со спектаклем "За двумя зайцами". В гримерке Ольга Вячеславовна присела на диван, чтобы отдохнуть. Однако что-то пошло не так. Диван сломался, а Сумская чуть не шлепнулась на пол.

Этот инцидент не огорчил актрису, а наоборот – развеселил. Маленькой порцией юмора знаменитость поделилась с поклонниками, так что опубликовала соответствующее видео.

"Немножко юмора в ленту! Привет, Калуш! Пожалуй, диван почувствовал, что тетя Секлета (героиня, которую играет Сумская, — прим. ред.) приехала! Сегодня мы у вас с нашим легендарным спектаклем "За двумя зайцами", — поделилась актриса.

Между тем, пользователи под видео оценили такой контент. А Тарас Цымбалюк, коллега по сцене Ольги Вячеславовны, оставил стикеры в виде смайликов, которые смеются со слезами на глазах.

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