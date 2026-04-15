Ольга Сумская назвала имена двух самых горячих актеров Украины: "В зале просто визжат"

Актриса Ольга Сумская откровенно высказалась о самых сексуальных актерах Украины и поделилась собственными симпатиями, назвав имена тех, кто сегодня формирует новый стандарт привлекательности в индустрии.

Артистка признается: тема внешности и харизмы в актерской среде для нее не чужда. Она не скрывает, что годами получала подобные комплименты и до сих пор старается держать планку. В то же время, говорит, сейчас с большим интересом наблюдает за младшими коллегами. И среди них есть те, чья энергетика буквально захватывает зал.

«Мы уже немножко в другой прослойке взрослых актеров, но стараемся, конечно, держать уровень. Я могу сказать о Тарасе Цымбалюке, потому что я с ним работаю и девушки от него без ума. Когда он выходит на сцену в спектакле «Наші Кайдаші», «Основний інстинкт» — это фантастика! В зале просто визжат все девушки, а потом эти девушки стоят в очереди, чтобы с ним сфотографироваться», — отметила актриса в проекте «По зірках».

Сумская обращает внимание не только на мужскую привлекательность. По ее словам, среди современных актрис также есть яркие представительницы новой волны, которые поражают смелостью и естественностью. Она подчеркивает: сексуальность — это не только внешность, но и внутренняя свобода, которую чувствует зритель.

«Ксения Мишина меня поразила в фильме «Бачу тебе». Там такая эротика. Это я когда-то была такая смелая и снималась обнаженной. Были такие ленты, где было это оправдано, кстати, по сценарию. И это было красиво и не было брутально. Поэтому Ксения имеет перфектный вид, роскошная леди», — добавила она.

