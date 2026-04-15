Ольга Сумская неожиданно обратилась к Алле Пугачевой в ее 77-летие

Ольга Сумская и Алла Пугачева

Украинская актриса Ольга Сумская неожиданно обратилась к российской певице Алле Пугачевой.

Исполнительница 15 апреля празднует день рождения. Ей исполняется уже 77 лет. В этот день артистка получает множество поздравлений. Среди тех, кто адресовал Алле Пугачевой теплые слова, оказалась и Ольга Сумская. Она сделала это под постом мужа певицы, шоумена Максима Галкина, где он опубликовал ее свежее фото.

Актриса адресовала Алле Пугачевой самые искренние поздравления и отметила, что та является "богиней на все времена". К слову, свой комментарий Ольга Сумская сделала на русском языке.

"Богиня на все времена! Самые искренние поздравления! Быть добру", - обратилась к певице Ольга Сумская.

Ольга Сумская обратилась к Алле Пугачевой

Правда, мнения пользователей в комментариях разделились. Одни упрекнули актрису, что, мол, можно было бы и воздержаться от поздравлений, а другие поддержали ее решение.

Напомним, одним из первых Аллу Пугачеву с днем рождения поздравил муж Максим Галкин. Шоумен показал свежее фото 77-летней жены и восхитил ее молодым видом.