Ольга Сумская неожиданно обратилась к старшей дочери, проживающей в РФ

Украинская актриса Ольга Сумская поздравила старшую дочь Антонину Паперную с днем рождения.

Сегодня, 1 июня, звездная мама посвятила имениннице несколько сторис. Ольга обратилась к дочери с поздравлениями и адресовала ей множество теплых слов. К тому же актриса опубликовала ряд архивных фотографий с Паперной, где она юной предстает в ее объятиях, а также позирует возле покойной бабушки.

Ольга Сумская с дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

"Обожаю! Моя родненькая, с днем рождения! Люблю", - написала Сумская.

Отметим, Антонина Паперная много лет живет и работает в Москве и молчит о российской военной агрессии. Она уехала еще до полномасштабного вторжения и начала строить там актерскую карьеру. Как известно, артистка замужем за российским актером Владимиром Ягличем, с которым воспитывает двоих детей. Сама Ольга Сумская неоднократно отмечала, что эта тема достаточно сложная для нее. Тем не менее, украинская актриса недавно призналась, что ее дочь не меняла гражданство и является украинкой.

Напомним, недавно Ольга Сумская восхитила фото с мужем Виталием Борисюком и показала, как он с голым торсом в Одессе загорал.

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