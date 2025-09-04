Ольга Сумская неожиданно показалась с экс-супругом и публично обратилась к нему

Ольга Сумская и Евгений Паперный

Украинская актриса Ольга Сумская публично обратилась к своему бывшему мужу, народному артисту Евгению Паперному.

Знаменитость поздравила экс-избранника с важным событием. Евгений Паперный 3 сентября отпраздновал день рождения. Более того, в этом году в актера был юбилей - ему исполнилось 75 лет.

Поэтому, Ольга Сумская поздравила экс-супруга с днем рождения. В соцсети Threads она опубликовала их совместные фото, которые были сделаны во время работы в театре. Кстати, на одном из кадров артиста предстает и с бывшим мужем, и с нынешним. Ольга Сумская обратилась к Евгению Паперному и адресовала теплые слова. Артистка пожелала ему крепкого здоровья и новых карьерных свершений. Также знаменитость отметила, что у Евгения Паперного действительно невероятный талант, и совместная работа с ним является интересной и вдохновляющей.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Евгений Паперный

"Поздравляем народного артиста Украины Евгения Паперного с юбилеем! Сколько интересных, творческих, вдохновляющих событий было и, дай Бог, будет! Спасибо Евгению Васильевичу за его невероятный талант, незабываемое партнерство в замечательных спектаклях! Многая лета, сил, здоровья, новых свершений!" - обратилась к бывшему мужу актриса.

Евгений Паперный

Отметим, Ольга Сумская и Евгений Паперный состояли в браке с 1989-го по 1991 год. В июне 1990-го у них родилась общая дочь Антонина. Впоследствии пара развелась. Ольга Сумская в 1996 году во второй раз вышла замуж. Мужем артистки стал актер Виталий Борисюк, от него в 2002 году она родила дочь Анну.

