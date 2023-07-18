Ольга Сумская нежно поздравила мужа Виталия Борисюка с юбилеем: "Вечно молодой"

В семье украинской актрисы Ольги Сумской праздник – 18 июля свой день рождения празднует ее муж, актер Виталий Борисюк.

В этом году заслуженному артисту исполнилось 60 лет. Сумская нежно поздравила мужа с юбилеем в своем Instagram и поделилась счастливыми кадрами вместе.

"С юбилеем, любимый! Вечно молодой и самый родной! Люблю!", — поздравила Борисюка жена.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Также актриса показала, какой сюрприз преподнесла мужчине. Сумская подарила Борисюку красивую цветочную композицию в патриотических цветах с большим воздушным шариком, на котором были написаны "Вместе к победе".

Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Фото: instagram.com/olgasumska

В комментариях подписчики актрисы присоединились к поздравлениям и пожелали Борисюку долгих и счастливых лет жизни: "Пусть все, что желается — осуществляется", "Искренние поздравления", "Долгих лет", "Счастье вашей семье".

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