Ольга Сумская о конфликте с родной сестрой Наталией Сумской: "Хочу расставить все точки"

Натальи Вячеславовны не было на праздновании дня рождения мамы.

Не так давно Народная артистка Украины Ольга Сумская отметила 88-й день рождения своей мамы Анны Ивановны.

На праздник прилетела даже дочь Сумской Антонина, проживающая и работающая в России. Однако на праздновании не было старшей сестры Ольги, Народной артистки Украины Натальи Сумской. В программе "Светская жизнь" звезда объяснила, почему они не собрались вместе за праздничным столом.

"Мы поздравляли маму по очереди. У Натальи Вячеславовны вечером был спектакль, у нее безумный график в театре. Она является примой театра имени Ивана Франко. Я бы хотела все же расставить все точки. Потому что эти слухи, которые возникают постоянно в Интернете, кто-то с кем-то не общается. Мы общаемся люди добрые. Все у нас в порядке", — объяснила Сумская.

Кроме того, актриса рассказала, не планирует ли в ближайшее время обзавестись дачей. Сейчас Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком живут в многоэтажном доме. И то, умудряются в его дворе обустроить клумбу.

"Я посадила картошку, мы уже собрали урожай. Думаю, соседи радуются такой хозяйке. Я посадила не только картошку, несколько кустов очень красивой китайской вишни. Много деревьев. Что мы только не сажали с Борисюком. У нас есть шесть сотых земли в Рожнах возле Десны, это фазенда родителей Виталика. Просто мы не успеваем туда добраться. 50 километров, достаточно далеко. А хочется поближе. Так что я в поисках этого имения, этого земельного участка", — призналась Сумская.

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