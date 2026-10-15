Ольга Сумская о многолетнем конфликте с сестрой Наталией: "Самые родные люди стали чужими"

Ольга и Наталья Сумские

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Народная артистка Ольга Сумская высказалась о многолетнем конфликте с сестрой, актрисой Наталией Сумской.

Родные люди уже много лет находятся в ссоре и не общаются друг с другом. Ольга Сумская в разговоре с Наталкой Денисенко не скрывает, что это действительно болезненная для нее тема. По словам знаменитости, они с сестрой были самые родные люди друг для друга, однако сейчас они чужие.

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Но Ольга Сумская не теряет надежды. Актриса надеется, что когда-нибудь они с Наталией найдут общий язык, смогут помириться и наладить близкие отношения, которые между ними были раньше.

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«Я не так часто говорю о том, про что не хочу говорить. Но есть такие темы, которые звенят в моем сердце. Как могло так случиться, что когда-то самые родные друг другу люди стали чужими. Может, такого не произошло, если бы не определенные обстоятельства. Возможно, наши отношения когда-нибудь вернутся к той близости. Я бы очень хотела, чтобы это было в нашей жизни», — сказала актриса.

Ольга и Наталья Сумские

Что известно о конфликте Натальи и Ольги Сумских

Между сестрами уже долгое время напряженные отношения. Когда именно начался конфликт, точно неизвестно. Так же ни Наталья, ни Ольга не раскрывают причины их ссоры.

Сестры не общаются друг с другом, избегают контакта, а Сумская-старшая не здоровается с младшей. Правда, Ольга неоднократно публично говорила, что надеется на примирение и сделает шаг на встречу.

Напомним, недавно Ольга Сумская довела до слез обращением к покойной маме. Артистка также показала, как выглядит могила ее близкого человека.

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