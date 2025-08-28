Ольга Сумская о пережитой ужасной ночи в Киеве: "От взрывов содрогались дома"

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как для ее семьи прошла ужасная ночь в Киеве.

Оккупанты 28 августа в очередной раз обстреляли столицу Украины. Страна-агрессор нанесла комбинированный удар дронами и различными типами ракет. К сожалению, попаданий избежать не удалось. Последствия обстрела фиксируют в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Ольга Сумская говорит, что это была одна из самых страшных ночей. Вражеские "прилеты" были рядом с домом артистки. Знаменитость вместе с семьей находилась в паркинге. Однако они чувствовали, как от взрывов содрогались дома.

Пост Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

"28 августа...Киев. Одна из самых страшных ночей для столицы...Глубокие соболезнования пострадавшим в этом аду. Все рядом, от взрывов содрогались дома. Вся ночь в паркинге", - поделилась актриса.

