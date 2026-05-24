Ольга Сумская об ужасной ночи под обстрелами в Киеве: "Самые страшные взрывы, которые мы слышали"

Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала ужасную ночь под обстрелами в Киеве.

В ночь на 24 мая страна-агрессор Россия массированно атаковала столицу Украины дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Ольга Сумская в Instagram-stories сообщила, что попадание произошло в том районе, где она живет вместе с семьей, а именно метро Лукьяновская.

Актриса говорит, что ночь была действительно ужасной. По словам артистки, взрывы были настолько громкими, что подобного они еще не слышали. Сейчас неподалеку от дома Ольги Сумской руины, которые оставил после себя вражеский снаряд.

«Киев сейчас… Наш район… Лукьяновка… Ужас… Люди под завалами… Самые страшные взрывы, которые мы слышали…», — делится артистка.

Ольга Сумская говорит, что на утро 24 мая последствия обстрела все еще ощущались. В частности, из окна квартиры актрисы виднелся густой черный дым, оставшийся после попадания.

«Вид из нашего окна. Страшная ночь», — говорит артистка.

