Ольга Сумская обратилась к старшей дочери, которая живет в России, и показала архивное фото с ней

Ольга Сумская со старшей дочерью / © Viva

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Украинская актриса Ольга Сумская обратилась к старшей дочери Антонине Паперной, которая еще до начала полномасштабной войны выехала в Россию и там и осталась.

Артистка в Instagram-stories опубликовала архивное фото с Тоней. Снимок был сделан, когда Ольга Сумская была еще совсем юной, а ее первая дочь только недавно родилась. На снимке актриса держала маленькую Тоню на руках.

Ольга Сумская также обратилась к дочери. Дело в том, что 1 июня Антонина празднует день рождения. Ей исполняется 35 лет. Поэтому, Ольга Сумская поздравила дочь с праздником.

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"1 июня! Моя дочь! С днем рождения", - обратилась к старшей дочери актриса.

Ольга Сумская со старшей дочерью / © instagram.com/olgasumska

Отметим, Антонина Паперная еще до полномасштабной войны переехала в Россию, где и осталась. Там она живет в браке с мужем-россиянином, актером Владимиром Яглычем, который из-за незаконных поездок в Крым находится в базе сайта "Миротворец". У супругов есть двое детей.

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Антонина не стала выезжать из страны-агрессора и выбрала молчаливую позицию. Кроме того, она продолжает сниматься в российских проектах.

Ольге Сумской прилетает критика из-за того, что у нее дочь в РФ. Однако актриса говорит, что Антонина просто не может оттуда выехать. Тем временем муж актрисы Виталий Борисюк отметил, что Тоне вообще не позволят уехать из страны.

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Напомним, недавно Ольга Сумская показывала архивные фото, где изображена сразу с двумя дочками. Артистка тогда также высказалась о материнстве.