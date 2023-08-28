Ольга Сумская очаровала архивной фотографией, на которой ей всего 16 лет

Звезда снялась на том же месте через 41 год.
Украинская актриса Ольга Сумская удивила поклонников в Instagram своим архивным фото.
Неузнаваемая знаменитость показалась с темными волосами в 16-летнем возрасте на фоне памятника писателю Николаю Гоголю в Полтаве. В изысканной и грациозной девушке фаны не сразу узнали звезду, ведь Сумская известна всем как яркая блондинка.
"1982 год. Полтава", — подписала фото Сумская.
На днях актриса снова оказалась в Полтаве на гастролях, поэтому не потеряла возможность "восстановить" фотографию 41-летней давности. Сумская позировала на том же месте и в похожей позе.
"2023 год. Полтава", — подписала второе фото знаменитость.
Напомним, украинская актриса Анна Кошмал также удивила поклонников архивным фото, на котором показала себя брюнеткой с короткой стрижкой.
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