Ольга Сумская очаровала красотой на фото, где предстала 19-летняя с фирменной родинкой на лице

Актриса снова поделилась архивным кадром.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская снова прибегла к воспоминаниям.

На этот раз 55-летняя знаменитость решила показать, какой была в начале своей карьеры. В Instagram звезда запостила черно-белый снимок, сделанный более 35 лет назад. На нем Сумская предстала 19-летняя без макияжа с фирменной родинкой на лице. Заметим, что в прошлом году Ольга ее удалила.

Ольга Сумская в молодости / instagram.com/olgasumska

Как поделилась в сообщении артистка, на фотографии она загадывала желание после кинопробы.

"Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко... Фотограф подловил хороший момент... Вышла после кинопробы и загадываю желания... Я очень часто ходила на пробы тогда... Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийских артисток... Но все равно всегда верила в себя и была упорной… Да я и сейчас такая…" – поделилась знаменитость.

В комментариях восторженные красотой актрисы фанаты написали, что она с годами становится все красивее.

Очень красивая! Как и сейчас

Вы красавица. И с годами становитесь еще красивее

Невероятно красивая! Вот и называется красота по-украински

Настоящая украинская красавица!!!

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