Украинская актриса Ольга Сумская залюбовала фото с мужем Виталием Борисюком и их младшей дочерью Анной Борисюк.

Вероятно, супруги отпраздновали Новый год вместе с дочерью. В своем фотоблоге знаменитость опубликовала несколько фотографий. На них семья улыбается и позирует в праздничных нарядах.

Ольга Сумская с Виталием Борисюком и их дочерью Анной Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Под публикацией Ольга оставила поздравления своим поклонникам. И поблагодарила украинских бойцов.

"Роденькие украинцы! С Новым годом! Мы любим и обнимаем каждого из вас! Поклон нашим защитникам! Они – наши боги! Господи, вступись, сохрани, вдохнови!", - написала знаменитость.

Ольга Сумская дочкой Анной Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Отметим, у Ольги Сумской с мужем есть еще старшая дочь Тоня Паперная. Она проживает в Москве с мужем-россиянином и молчит о войне в Украине. По словам актрисы, Паперная боится высказывать свое мнение публично, ведь в стране-агрессорке, где отсутствует свобода слова, есть муж и двое детей. И это не мешает девушке строить карьеру в террористическом государстве.

Напомним, недавно актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с 79-летним мужем Майклом Дугласом также показали, как они встречали Новый год. Супруги вместе с детьми показали свои приключения в Индии.

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