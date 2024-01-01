Ольга Сумская очаровала новогодним фото с мужем и их дочерью-копией

Артистка поздравила фанатов с праздниками.
Украинская актриса Ольга Сумская залюбовала фото с мужем Виталием Борисюком и их младшей дочерью Анной Борисюк.
Вероятно, супруги отпраздновали Новый год вместе с дочерью. В своем фотоблоге знаменитость опубликовала несколько фотографий. На них семья улыбается и позирует в праздничных нарядах.
Под публикацией Ольга оставила поздравления своим поклонникам. И поблагодарила украинских бойцов.
"Роденькие украинцы! С Новым годом! Мы любим и обнимаем каждого из вас! Поклон нашим защитникам! Они – наши боги! Господи, вступись, сохрани, вдохнови!", - написала знаменитость.
Отметим, у Ольги Сумской с мужем есть еще старшая дочь Тоня Паперная. Она проживает в Москве с мужем-россиянином и молчит о войне в Украине. По словам актрисы, Паперная боится высказывать свое мнение публично, ведь в стране-агрессорке, где отсутствует свобода слова, есть муж и двое детей. И это не мешает девушке строить карьеру в террористическом государстве.
Напомним, недавно актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с 79-летним мужем Майклом Дугласом также показали, как они встречали Новый год. Супруги вместе с детьми показали свои приключения в Индии.
Читайте также: