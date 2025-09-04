Ольга Сумская очаровала редким появлением на публике с 23-летней дочкой-красавицей

Ольга Сумская с дочерью Анной

Украинская актриса Ольга Сумская посетила публичное мероприятие в компании своей младшей дочери Анны Борисюк.

Для выхода в свет Сумская выбрала эффектное шелковое платье насыщенного желтого оттенка и дополнила образ стильным оверсайз-пиджаком. Ее 23-летняя дочь Анна была в современном и лаконичном аутфите: черное мини, белый топ и полосатый жакет.

Ольга поделилась снимками с показа в соцсетях и не скрывала восхищения модным событием. Знаменитость поблагодарила и поздравила автора коллекции.

"Это был фантастический показ! Светланочка, поздравляем, наша красавица", — написала актриса.

Стоит отметить, что актриса нечасто делится фотографиями со своими дочерьми. Именно поэтому появление вместе с младшей наследницей Анной стало приятной неожиданностью для ее поклонников.

