- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1064
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Сумская очаровала редким появлением на публике с 23-летней дочкой-красавицей
Артистка стала гостьей презентации новой коллекции дизайнера Светланы Готочкиной.
Украинская актриса Ольга Сумская посетила публичное мероприятие в компании своей младшей дочери Анны Борисюк.
Для выхода в свет Сумская выбрала эффектное шелковое платье насыщенного желтого оттенка и дополнила образ стильным оверсайз-пиджаком. Ее 23-летняя дочь Анна была в современном и лаконичном аутфите: черное мини, белый топ и полосатый жакет.
Ольга поделилась снимками с показа в соцсетях и не скрывала восхищения модным событием. Знаменитость поблагодарила и поздравила автора коллекции.
"Это был фантастический показ! Светланочка, поздравляем, наша красавица", — написала актриса.
Стоит отметить, что актриса нечасто делится фотографиями со своими дочерьми. Именно поэтому появление вместе с младшей наследницей Анной стало приятной неожиданностью для ее поклонников.
Напомним, недавно Ольга Сумская неожиданно показалась с экс-супругом и публично обратилась к нему. Звезда поздравила его с особым праздником.