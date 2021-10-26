Ольга Сумская оказалась в больнице и показала, как отходит от наркоза

Ольга Сумская оказалась в больнице и показала, как отходит от наркоза

Звезда опубликовала видео из больничной палаты.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская оказалась в больнице.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. Сумская опубликовала видео, где показала, как отходит от наркоза.

Как уверяет Ольга, с ней все хорошо. Актрисе сделали гастроскопию. Эта процедура проводится для обследования желудка и пищевода с помощью вводимого через рот эндоскопа.

Это довольно неприятный процесс, потому Сумская решила сделать гастроскопию под наркозом.

Ольга Сумская в больнице / instagram.com/olgasumska

"Друзья, только что отошла от наркоза. Делали гастроскопию под наркозом, что я, собственно, вам рекомендую. Так сладко поспала... Сейчас будем смотреть результаты. Немного плохо говорю, но в сознании", — говорит актриса.

Сейчас с Ольгой все хорошо. Она отправилась в Одессу, где у нее сегодня запланирован спектакль.

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