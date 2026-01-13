ТСН в социальных сетях

Гламур
318
1 мин

Ольга Сумская ошеломила красотой на архивных фото из молодости 30-летней давности

Артистка на архивных фото показала, как выглядела в 1995 году.

Валерия Сулима
Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская ошеломила красотой на фото 30-летней давности.

Среди звезд появился новый тренд. Они активно делятся в Instagram фотографиями, на которых показывают, как выглядели в 2016 году. Однако Ольга Сумская пошла дальше. Знаменитость опубликовала архивные снимки, которые были сделаны в далеком 1995 году.

На черно-белых фото актриса позировала в гольфе. Образ артистка дополнила подвеской, а свои белые волосы она распустила. На кадрах Ольга Сумская также предстала с эффектным макияжем.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

"Кажется, это 1995 год", - подписала снимки знаменитость.

Поклонники Ольги Сумской были просто ошеломлены ее красотой. Пользователи в комментариях не сдерживались и засыпали актрису комплиментами.

  • Невероятная красавица!

  • Самая красивая украинка всех времен!

  • Какая же вы красивая!

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская вместе с мужем и младшей дочкой отдыхала в Буковеле. Артистка показывала, как они активно проводят время.

318
