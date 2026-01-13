- Дата публикации
Ольга Сумская ошеломила красотой на архивных фото из молодости 30-летней давности
Артистка на архивных фото показала, как выглядела в 1995 году.
Украинская актриса Ольга Сумская ошеломила красотой на фото 30-летней давности.
Среди звезд появился новый тренд. Они активно делятся в Instagram фотографиями, на которых показывают, как выглядели в 2016 году. Однако Ольга Сумская пошла дальше. Знаменитость опубликовала архивные снимки, которые были сделаны в далеком 1995 году.
На черно-белых фото актриса позировала в гольфе. Образ артистка дополнила подвеской, а свои белые волосы она распустила. На кадрах Ольга Сумская также предстала с эффектным макияжем.
"Кажется, это 1995 год", - подписала снимки знаменитость.
Поклонники Ольги Сумской были просто ошеломлены ее красотой. Пользователи в комментариях не сдерживались и засыпали актрису комплиментами.
Невероятная красавица!
Самая красивая украинка всех времен!
Какая же вы красивая!
Напомним, недавно Ольга Сумская вместе с мужем и младшей дочкой отдыхала в Буковеле. Артистка показывала, как они активно проводят время.