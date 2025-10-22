- Дата публикации
Ольга Сумская ошеломила новой короткой прической и объяснила причину кардинальной смены имиджа
Артистка показала, какие прически ей подходят лучше всего.
Украинская актриса Ольга Сумская сменила прическу и похвасталась результатом.
В своих Instagram-сторис звезда опубликовала кадры, на которых предстает вместе со своим мужем Виталием Борисюком. В публикации знаменитость появляется в очень необычном амплуа — с короткими и немного темнее волосами. Сначала Сумская показала одну прическу, а совсем скоро и другую, чем немало удивила. Однако актриса сразу же объяснила, что такая смена образа — для нового фильма, а на кадрах она надела парик.
"Проба для новой роли", — написала звезда и заинтриговала высказыванием, что, возможно, в новой ленте сыграет политика.
Однако это не все, чем порадовала актриса своих фанатов. В начале своих публикаций, 59-летняя знаменитость показала и своего возлюбленного Виталия. На забавных кадрах на Виталия также одевают густой парик черного цвета. Избранница мужчины нежно обратилась к мужу, а Борисюк в то время начал шутить о невероятном сходстве с Павлом Зибровым. Более того, звездная пара даже начала петь один из хитов певца, чем немало порадовали поклонников и девушку Александру, которая помогала в выборе нового образа.
Напомним, недавно Ольга Сумская растрогала Сеть искренними словами в честь дня рождения своей покойной мамы. Артистка показала архивные фото и поделилась нежными воспоминаниями о ней.