Ольга Сумская отказалась от элитных драгоценностей и удивила причиной

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, почему почти не носит драгоценные украшения.

Артистка призналась, что раньше очень любила ювелирные изделия. Звезда часто заказывала их у знакомых мастеров.

"Раньше я ужасно увлекалась украшениями, часто заказывала их у ювелиров. Но сейчас спокойнее к этому отношусь. Мои приоритеты — герданы, ожерелья, кораллы. Я это обожаю", — отметила Сумская в шоу "Тур звездами".

Актриса отметила, что именно украинские этно украшения сейчас приобрели особое значение. Сумская объяснила, что теперь это не только модный тренд, но и символ национальной идентичности.

"Я первая начала носить вышиванки и ожерелья, вдохновляла этим других. Сейчас это стало мировым брендом — наша украинская вышиванка", — подчеркнула артистка.

