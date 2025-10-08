- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Сумская отказалась от элитных драгоценностей и удивила причиной
Актриса объяснила, что теперь выбирает традиционные украинские украшения
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, почему почти не носит драгоценные украшения.
Артистка призналась, что раньше очень любила ювелирные изделия. Звезда часто заказывала их у знакомых мастеров.
"Раньше я ужасно увлекалась украшениями, часто заказывала их у ювелиров. Но сейчас спокойнее к этому отношусь. Мои приоритеты — герданы, ожерелья, кораллы. Я это обожаю", — отметила Сумская в шоу "Тур звездами".
Актриса отметила, что именно украинские этно украшения сейчас приобрели особое значение. Сумская объяснила, что теперь это не только модный тренд, но и символ национальной идентичности.
"Я первая начала носить вышиванки и ожерелья, вдохновляла этим других. Сейчас это стало мировым брендом — наша украинская вышиванка", — подчеркнула артистка.
Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась забавными историями из прошлого, когда поклонники пытались поразить ее дорогими подарками.