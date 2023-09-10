Ольга Сумская откровенно ответила об изменах в отношениях с бывшим мужем: "Он — ловелас"

Актриса Ольга Сумская откровенно ответила, изменял ли ей бывший муж, актер Евгений Паперный.

Как призналась звезда кино, еще до замужества ее мама предупреждала о том, что ее избранник заглядывается на других женщин и была против их свадьбы. Впрочем, Сумская не послушала родных и пошла на поводу своим чувствам. Но позже актриса поняла, что мама была права.

"Мама меня предупреждала: "Дочь, он — ловелас. Ты же знаешь, что он тот во?". Мама была на 100 процентов права. Разве я послушала родителей? Я все равно за него вышла — все", — поделилась Сумская в шоу "Мекнув - питайте".

Ольга Сумская и Евгений Паперный / Фото: Архів

Однако, по словам актрисы, позже Паперный сам признался ей, что никогда не изменял их отношениям.

"Все-таки мне приятно было слышать, когда он сказал, что я единственная женщина в его жизни, которой он не изменял. Единственная женщина и это я", – поделилась Сумская.

Напомним, что Ольга Сумская и Евгений Паперный состояли в браке четыре года. В отношениях у актеров родилась дочь Тоня, которая также пошла по стопам родителей. Брак Сумской и Паперного сломала измена, правда, со стороны актрисы — звезда ушла от мужа к другому актеру, Виталию Борисюку.

Ольга Сумская с Евгением Паперным и Виталием Борисюком / Фото: facebook.com/osumska

Борисюк и Сумская вместе уже более 30 лет и также имеют дочь-актрису Анну. Недавно звездная мама рассказала подробность личной жизни дочери.

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