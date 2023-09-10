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Ольга Сумская откровенно ответила об изменах в отношениях с бывшим мужем: "Он — ловелас"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Ольга Сумская откровенно ответила об изменах в отношениях с бывшим мужем: "Он — ловелас"

Ольга Сумская

Звезда вспомнила, кто был против их отношений.

Актриса Ольга Сумская откровенно ответила, изменял ли ей бывший муж, актер Евгений Паперный.

Как призналась звезда кино, еще до замужества ее мама предупреждала о том, что ее избранник заглядывается на других женщин и была против их свадьбы. Впрочем, Сумская не послушала родных и пошла на поводу своим чувствам. Но позже актриса поняла, что мама была права.

"Мама меня предупреждала: "Дочь, он — ловелас. Ты же знаешь, что он тот во?". Мама была на 100 процентов права. Разве я послушала родителей? Я все равно за него вышла — все", — поделилась Сумская в шоу "Мекнув - питайте".

Ольга Сумская и Евгений Паперный / © Архів
Ольга Сумская и Евгений Паперный / Фото: Архів

Однако, по словам актрисы, позже Паперный сам признался ей, что никогда не изменял их отношениям.

"Все-таки мне приятно было слышать, когда он сказал, что я единственная женщина в его жизни, которой он не изменял. Единственная женщина и это я", – поделилась Сумская.

Напомним, что Ольга Сумская и Евгений Паперный состояли в браке четыре года. В отношениях у актеров родилась дочь Тоня, которая также пошла по стопам родителей. Брак Сумской и Паперного сломала измена, правда, со стороны актрисы — звезда ушла от мужа к другому актеру, Виталию Борисюку.

Ольга Сумская с Евгением Паперным и Виталием Борисюком / © facebook.com/osumska
Ольга Сумская с Евгением Паперным и Виталием Борисюком / Фото: facebook.com/osumska

Борисюк и Сумская вместе уже более 30 лет и также имеют дочь-актрису Анну. Недавно звездная мама рассказала подробность личной жизни дочери.

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Дата публикации
Просмотры
605
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